 

В Google появились качественные предсказания погод на два часа вперед

04.10.2021, 15:22, Новости дня
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Работающая в системе Google нейросеть DeepMind начала предсказывать погоду с большой точностью, но на весьма краткосрочную перспективу. Речь идет о «попадании» с вероятностью до 89%, а также о прогнозах на ближайшие два часа, поясняют специалисты.

Для обычных пользователей это означает возможность получить точный ответ на вопрос: брать ли на прогулку зонтик?

По словам экспертов, в данном случае речь идет о примененном подходе, называемом nowcasting, то есть о прогнозе погоды «на сейчас». Однако мало кому известно, что это довольно сложна задача. Существует немало систем, внедренных на современной компьютерной технике, благодаря которым легко составлять точные прогнозы за завтра и послезавтра. Но предсказаний на ближайшие час или два почти никто не делает.



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