 

Европейцы хотят заменить агропленку бумагой

04.10.2021, 15:22, Новости дня
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Ученые из института Фраунгофера (Германия) предлагают аграриям отказаться от использования мульчирующей пленки, которую часто используют для увеличения урожая целого ряда культур. Вместо данного материала представители науки предлагают применять бумагу.

Как известно, пленка выполняет сразу несколько функций. В частности, она помогает сохранять температуру почвы, а также препятствует росту сорняков. И то, и другое способствует увеличению урожайности.

Но проблема в том, что мульчирующие пленки производят из полимеров. Они очень долго разлагаются и способствуют попаданию в почву микропластика, который затем загрязняет грунтовые воды, я также входит в состав продуктов на наших столах.



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