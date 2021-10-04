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Скорая помощь в Рыбинске работает с серьезной перегрузкой

04.10.2021, 14:20, Новости
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По сравнению с августом нагрузка в сентябре на бригады скорой помощи увеличилась в полтора-два раза.

Задержка на неотложные вызовы сейчас в Рыбинске и Рыбинском районе составляет сутки. По словам диспетчеров, 85% принимаемых вызовов приходится на больных с температурой.

Телефоны в диспетчерской на станции Скорой помощи не замолкают ни на секунду. На утро 4 октября приезда медиков ожидало 106 рыбинцев. 13 бригад, которые работают на линии, испытывают колоссальную нагрузку. Каждые сутки в Рыбинске фиксируют до 220 вызовов, при стандартных 150. В приоритете экстренные вызовы – пациенты с болью в груди, дети, пострадавшие в ДТП. Больные с температурой, а таких вызовов сейчас 85%, относятся к категории неотложных. Данные пациенты обслуживаются в порядке освобождения бригад.

— Сейчас задержка приезда бригад на неотложные вызовы составляет сутки. Об этом мы предупреждаем пациентов. Если есть возможность, приезжаем раньше. Много времени уходит на ковидных больных. Очередь на томограф в Рыбинске составляет порой до часа. На КТ лёгких к нам в город везут также жителей Мышкинского, Брейтовского и Пошехонского районов. Если диагноз подтверждается, скорая транспортирует больного либо в Ярославль, либо в Гаврилов-Ям. Все ковидные койки в Рыбинске заняты. И вы можете представить, сколько времени на это уходит, — рассказала старший врач смены Светлана Радченко.

По словам медиков, идёт резкий подъём заболевания ковидом. Четвёртая волна оказалась интенсивнее трёх предыдущих. Темпы вакцинации в Рыбинске пока недостаточные для выработки коллективного иммунитета. К тому же люди пренебрегают индивидуальными средствами защиты и не исполняют требований Роспотребнадзора.

— Очень тяжело у нас болеют люди невакцинированные. Привитые граждане болеют в лёгкой и средней форме, им госпитализация, как правило, не требуется. У непривитых развивается одышка, затруднённое дыхание, наблюдается большое поражение лёгких. Это больные, которым уже требуется реанимационная помощь. Процент летального исхода у таких пациентов намного выше, — прокомментировала зам. главного врача по медицинской части Елизавета Буракова.

Прогнозы медиков скорой помощи неутешительны, предпосылок к снижению количества вызовов в ближайшее время в Рыбинске они не видят.

По данным оперативного штаба Ярославской области, за неделю в Рыбинске новой коронавирусной инфекцией заболел 71 человек. С начала пандемии — 4 691.

Пресс-служба администрации Рыбинска




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