 

Собянин: Программы стимулирования вакцинации в Москве будут продолжены

04.10.2021, 15:12, Разное
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По его словам, власти города видят возможности стимулирования и ускорения процесса вакцинации. Он напомнил, что среди привитых москвичей проводились розыгрыши автомобилей и других призов.

Собянин анонсировал возвращение к этой практике. “Она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такой стимул”, – сказал градоначальник.

Мэр отметил, что 80% работников сфер образования и здравоохранения полностью привились от COVID-19. Среди сотрудников других отраслей, которые непосредственно работают с горожанами, вакцинировались 67%, а 73% привились первым компонентом.

Столичная программа стимулирования вакцинации началась 13 июня. Среди сделавших первую прививку горожан разыграли пять автомобилей стоимостью около миллиона рублей.

Для жителей столицы старшего возраста запущена лотерея “Миллион призов”. Сделавшим прививку выдавали подарочную карту или промокод на тысячу рублей. Их можно было потратить в магазинах, аптеках и участвовавших в акции ресторанах.

В Москве за последние сутки выявили 4 410 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело почти две тысячи пациентов, умерло 66 человек.

Подъем заболеваемости COVID-19 в столице отмечается со второй половины сентября. Власти приняли решение развернуть дополнительные коечные мощности.



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