 

Новое постановление президента обяжет российских губернаторов регулярно ходить с ночевкой в тайгу

04.10.2021, 15:11, Разное
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Согласно тексту постановления президента, руководители регионов должны будут каждые шесть месяцев проводить отпуск в тайге. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Современный российский руководитель большую часть рабочего времени проводит в тепличных условиях, за письменным столом у компьютера. Ночевка в тайге станет отличной тренировкой, которая подготовит чиновников к экстремальным ситуациям», — объяснил Песков.

В список требований к губернаторам включены умение рыбачить и охотиться. Региональные руководители также должны быть в состоянии поставить палатку, развести огонь и перейти речку вброд.

«Повстречавшись с медведем, губернатор уже будет знать, как реагировать, если к нему придут недовольные граждане с жалобой на прорыв канализации или какой-нибудь малоизвестный блогер опубликует отчет о якобы наличии недвижимости за границей», — заявил пресс-секретарь президента.

После каждого отпуска в тайге губернаторы будут обязаны составлять письменный отчет, прилагая к нему в качестве доказательства видеоролики. Песков добавил, что президент РФ Владимир Путин планирует периодически приглашать чиновников в совместный поход, чтобы лично на месте проверить полученные навыки.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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