Мишустин рассказал о негативной динамике развития ситуации по COVID в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом, что динамика развития ситуации по коронавирусу в РФ вызывает серьезное беспокойство.

«Динамика, которую мы наблюдаем последние дни, вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве субъектов Российской Федерации», – приводит его слова РИА «Новости».

Мишустин отметил, что на данный момент в больницах находится в два раза больше пациентов, чем в это же время в прошлом году.

«На федеральном уровне мы продолжим принимать меры, чтобы наша система здравоохранения могла стабильно работать, а пациентам оказывалась необходимая медицинская помощь», – добавил премьер.

Также он отметил, что уровень вакцинации от коронавируса в РФ недостаточен.

«Во всех без исключения регионах созданы условия для того, чтобы граждане могли сделать прививку от коронавируса, также сформирован резерв препаратов, однако уровень вакцинации недостаточный для того, чтобы остановить распространение инфекции», – сказал Мишустин.

Премьер отметил, что ситуация осложняется тем, что начался сезон гриппа и простуд, что создает дополнительную нагрузку на врачей. При этом, по его словам, необходимый запас лекарств, масок и других средств защиты в РФ есть, как и тест-системы на COVID-19.

«Следим, чтобы в больницах было оборудование, медицинские изделия, медикаменты и, конечно, кислород. Направляем средства на обеспечение лекарствами пациентов, которые лечатся от ковида дома. Есть необходимый запас масок, других средств индивидуальной защиты», – сказал он.

По словам Мишустина, власти поддерживают высокий уровень тестирования на коронавирус. «Во всех без исключения регионах созданы условия, чтобы граждане могли сделать прививку от коровируса. Также сформирован резерв препаратов», – добавил премьер.

Также на заседании Мишустин заявил, что больницы должны быть готовы к любому развитию событий на фоне пандемии коронавируса, заблаговременно наращивать коечный фонд.

«Больницы должны быть готовы к любому развитию событий, для этого необходимо прогнозировать потребности в лекарствах, и с учетом фактического роста числа госпитализаций заблаговременно наращивать коечный фонд», – сказал он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова также отметила крайне напряженную ситуацию с распространением коронавируса в России.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о снижении темпов вакцинации от коронавируса.