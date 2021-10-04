Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве не может не вызывать тревогу, поскольку идет рост заболеваемости, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревогу, мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости», – цитирует РИА «Новости» Собянина.

По его словам, власти Москвы будут принимать меры при ухудшении ситуации с коронавирусом. Также Собянин уточнил, что за последнюю неделю рост заболеваемости COVID в Москве составил 30%.

«Тем не менее, за последнюю только неделю мы видим рост заболеваемости порядка 30% и рост госпитализаций больше 120%, что говорит об отрицательной динамике ситуации с коронавирусом», – сказал он.

Также мэр Москвы заявил, что в столице показатели заболеваемости коронавирусом пока в 2 раза ниже пиковых значений. По его словам, перспективным является увеличение массового тестирования на COVID с использованием экспресс-тестов наряду с ПЦР. Кроме того, Собянин добавил, что власти Москвы планируют возобновить систему поощрения для привившихся от коронавируса, передает ТАСС.

«Мы видим и дополнительные возможности вакцинации, увеличения объемов. Поэтому всегда стимулировали эти процессы, в частности проводили лотереи, где разыгрывали в том числе и машины, по вакцинации. В ближайшее время, наверное, снова вернемся к этой практике, она показала хорошие результаты и интерес населения к тому, что разыгрываются не только денежные призы, но и такие серьезные вещи, как квартиры. Мы постараемся сделать такие стимулы», – сказал он.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что массовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены. По ее словам, сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек.

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что развитие пандемии коронавируса не поддается прогнозам.