В Перми мужчина избил якобы обидевших его дочь двух девочек

В Перми мужчина обматерил и побил двух девочек, которые якобы обидели его дочь, произошедшее зафиксировала камера домофона.

Как информирует RT в своем Telegram-канале, девочки пытались сказать мужчине, что никого не обижали, после этого мужчина ударил их по лицу, угрожал поджечь волосы, запугивал, если его дочь опять пожалуется на них. Местные СМИ сообщили, что мужчина обознался и «наказал» других девочек.

Родители пострадавших девочек обратились в полицию, проводится проверка.

Ранее сотрудники Следственного комитета (СК) РФ по Новосибирской области начали доследственную проверку по факту причинения телесных повреждений восьмилетнему мальчику в школе.