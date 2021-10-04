Увела мужа из семьи, но он полюбил другую Надежду: на кого Резо Гигинеишвили променял Михалкову

Брак актрисы Надежды Михалковой и режиссера Резо Гигинеишвили продлился 7 лет и распался без скандалов и публичных обвинений. Злые языки поговаривают, что Надежда просто получила ответ от судьбы – Резо ушел к другой женщине так же, как сама Михалкова когда-то увела его из семьи. Так ли это на самом деле?

Первая жена

Пылкий роман грузинского режиссера и юной выпускницы “Фабрики звезд” Насти Кочетковой закончился пышной свадьбой. Через 9 месяцев на свет появилась дочь, которую назвали Машенькой. Но насколько стремительным было развитие отношений Резо и Насти, настолько же резко этот союз прекратил свое существование. Позже в многочисленных интервью Кочеткова прямо говорила, что брак распался из-за многочисленных измен любвеобильного режиссера. “После измены Резо я погрузилась в настоящую депрессию, утонула в воспоминаниях”, – откровенничала в интервью брошенная певица. Анастасия даже называла имя разлучницы – Надя. Спустя короткое время поклонникам стало понятно, что речь идет о представительнице знаменитой актерской династии – Надежде Михалковой.

История любви

Михалкова и Гигинеишвили познакомились на съемочной площадке сериала “Девять месяцев”. Ключевую роль в зарождении этого союза сыграла старшая сестра Надежды – Анна Михалкова. Именно Анна, которая снималась сериале у Резо, познакомила младшую сестру с грузинским режиссером.

Михалкова и Гигинеишвили сначала общались по-дружески: режиссер в то время еще был женат, но после его развода отношения переросли в нечто большее. В своих интервью Михалкова категорически отрицает, что увела мужа из семьи, говоря, что никогда его не преследовала и ни на чем не настаивала.

Резо и Надежда встречались 6 лет, прежде чем оформить отношения: для ветреного режиссера это был внушительный срок. Свадьба и венчание пары прошли на родине Гигинеишвили – в Грузии.

Со стороны брак казался идеальным, родилось двое детей – Иван и Нина, но вскоре стало ясно, что все не так безоблачно.

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Сначала Надежда не появилась на премьере картины мужа “Заложники”. Потом окружающие отметили, что Гигинеишвили снял обручальное кольцо. Все рухнуло в 2017-м: Михалкова подала на развод.

Многие считают, что всему виной – любовный треугольник. Развод пары прокомментировала первая жена Резо, Настя Кочеткова, назвав ситуацию “эффектом бумеранга”. Тем не менее отношения у бывших супругов ровные, Резо даже публично поздравил Надежду: 27 сентября актрисе исполнилось 35 лет.

Две Надежды

Практически сразу после развода ветреного режиссера заметили на “Кинотавре” в компании эффектной брюнетки, бизнесвумен Надежды Оболенцевой. Она была известна в светских кругах как бывшая супруга Айрата Исхакова, миллионера и бизнесмена.

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В комментариях прессе Резо отрицал, что его брак с Надеждой Михалковой распался из-за измены, тем не менее быстрый союз с Оболенцевой наводил на определенные подозрения. Спустя два года Оболенцева и Гигинеишвили стали мужем и женой. При этом грузинский режиссер давал странные комментарии прессе, сказав, что “история с загсом и печатями ему не близка”, но отец воспитал его так, что необходимо нести ответственность за свои решения. Свадьба была пышной, на ней присутствовал весь столичный бомонд. Для некоторых гостей, например Светланы Бондарчук, это был уже третий свадебный банкет Резо.

Закономерный финал

Через короткое время после свадьбы поклонники заподозрили неладное. Надежда путешествовала по миру в гордом одиночестве, а Резо посетил “Кинотавр” без супруги. Новость стала шоком для СМИ: Оболенцева и Гигинеишвили развелись! Этот брак стал для Гигинеишвили рекордным: супруги не дождались даже первой годовщины. Официально причину развода никто из них не комментировал, но в прессе появилась информация, что всему виной “невыполненные обещания по поводу денег”. Что подразумевается под этой расплывчатой формулировкой – загадка.

Сейчас Резо мелькает на светских раутах с молодой пассией, а Оболенцева, по слухам, встречается с обеспеченным мужчиной из Израиля. Отправится ли режиссер в ЗАГС в четвертый раз – покажет время.