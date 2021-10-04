Как сделать ногти визуально длиннее с помощью маникюра: интересные, а главное, модные нейл-дизайны

Благодаря бьюти-лайфхакам можно значительно облегчить себе жизнь. Об этом знает практически каждая современная девушка, следящая за тенденциями в сети. Например, макияж делает глаза человека выразительнее, начес – волосы визуально более объемными, а правильный нейл-арт – длиннее ногти. Нужно подметить, что с помощью дизайна можно придать им желаемый вид. Подобрав нужный нейл-арт, можно скорректировать форму ногтей или же длину. Правильный маникюр поможет достигнуть желаемого. Иногда о выборе дизайна стоит проконсультироваться со своим мастером.

Модный «голый»маникюр

Это очень легкий в исполнении нейл-арт. Но при этом такой дизайн визуально делает ногти длиннее. Дабы его повторить, будет достаточно просто покрыть свои ноготки прозрачным лаком. Если захотите быть в тренде, то еще можете добавить маленький рисунок или же принт в минималистичном стиле. Тогда у вас получится еще более интересный нейл-арт.

Half-moon

Очень стильно смотрится на ногтях лунный маникюр. Следует в начале ногтя оставить лунку. Остальную поверхность нужно покрыть модным цветом лака. Благодаря контрасту оттенков ногти будут казаться длиннее, а дизайн – интереснее.

Французский маникюр

Френч – это классический, популярный дизайн. Такой маникюр подчеркивает женственность и красоту не только ногтей, но и рук в целом. Также данный нейл-арт может визуально удлинять ногтевую пластину. Подметим, что вариантов данного дизайна немало. Можно сделать цветной либо же двойной французский маникюр, с дополнительным декором, асимметрию и прочее.

Нюдовые и светлые оттенки

Нужно подметить, что даже губам такие светлые оттенки добавляют пухлости. Если вы хотите удлинить ногтевую пластину, то смело делайте маникюр, добавляя молочные, нежные пастельные, нюдовые оттенки лаков.

Вертикальные полоски

Как вы знаете, полосатая одежда делает людей стройнее. А вот стильный полосатый маникюр ногти визуально удлиняет. Чтобы повторить подобный трюк, делая маникюр, добавьте в дизайн вертикальные полоски. Важный момент: они обязательно контрастны по цвету с основным оттенком нейл-арта.

Заключение

В нашей статье мы подробно рассказали о том, как можно просто и быстро визуально удлинить свои ногти. Также были рассмотрены дизайны, которые помогут в этом деле. Примечательно и то, что эти самые варианты нейл-артов – очень модные в осенний период этого года. Поэтому вы не только сможете визуально удлинить свои ноготки, но и будете очень модными.