Антикоагулянты могут почти вдвое снизить смертность пациентов с COVID-19 из группы риска



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У тяжелых пациентов с COVID-19 очень высокий риск образования тромбов в венах или артериях. Эти патологии чаще развиваются при тяжелом течении COVID-19, особенно у больных из групп риска. Поскольку антикоагулянты относятся к потенциально опасным из-за повышенного риска кровотечения, в большинстве гайдлайнов, в том числе ВОЗ, их не рекомендуют применять при амбулаторном лечении без показаний и наблюдения врача.

Исследователи из Медицинской школы Университета Минессоты решили выяснить, может ли регулярный прием антикоагулянтов до заражения коронавирусом увеличить шансы на выздоровление у тех пациентов, которым эти препараты требуются по показаниям. Например, людям пожилого возраста, после перенесенного инфаркта или инсульта, злокачественными опухолями, тромбофилией, принимающих гормональную заместительную терапию и др.

Ученые проанализировали данные около 6,2 тысячи взрослых пациентов с COVID-19, из которые 598 были немедленно госпитализированы. В этой когорте 160 человек регулярно принимали антикоагулянты до инфицирования.

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Эффективность значительно зависит от того, получает больной профилактическую или лечебную дозу препарата.

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Результаты показали, что применение антикоагулянтов в амбулаторных условиях было связано со снижением риска госпитализации на 43%. Вероятность попасть в больницу снижалась даже у тех пациентов, которые были старше и имели хронические заболевания по сравнению с другими участниками исследования, которым потребовалось лечение в стационаре.

«Препараты для разжижения крови, независимо от того, использовались ли они до заражения COVID-19 или были начаты при поступлении в больницу, снижают смертность почти вдвое», — сообщили авторы исследования.

Ученые также отметили, что около половины пациентов, которым назначают препараты для разжижения крови по различным показаниям, не принимают их. С учетом того, что люди с нарушениями свертываемости крови особенно уязвимы для тяжелых осложнений коронавируса, они должны помнить, что антикоагулянты могут буквально спасти их жизнь, считают специалисты.