 

Более $150 млн убытков. В Украине разоблачили хакера, который атаковал иностранные компании

04.10.2021, 14:40, Новости дня
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В спецоперации принимали участике полиция и прокуратура Киева, представители Интерпола и Европола, правоохранители из Франции и США.

Злоумышленник распространял вредоносное программное обеспечение для шифрования данных. Пострадавшим нанесен ущерб в размере более $150 млн.

“Вирусное программное обеспечение попадало на технику корпораций после взлома программы для удаленной работы пользователя с компьютером, а также через спам-рассылки на корпоративные электронные почтовые ящики писем с вредоносным содержимым”, – уточнили в релизе.

Фото: cyberpolice.gov.ua

За восстановление доступа к данным хакер требовал выкуп. Среди пострадавших – известная в мире энергетическая и туристическая компании, а также разработчики техники. 

По данным полиции, у мужчины есть сообщник, который помогал выводить деньги, добытые преступным путем.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в домах его близких лиц. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, автомобили и более $360 тыс. На криптокошельках злоумышленника заблокировано $1,3 млн.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: cyberpolice.gov.ua

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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