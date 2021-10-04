 

Минэкономики Украины опубликовало среднюю стоимость дизтоплива и бензин. Сети АЗС повысили цены

04.10.2021, 14:40, Новости дня
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В предыдущий раз Минэкономики публиковало очередные изменения средней стоимости бензина и ДТ 14 сентября. Теперь расчетные цены для бензина понизили с 26,61 грн/л до 26,50 грн/л, а ДТ – с 22,32 грн/л до 23,23 грн/л . Соответствующие расчеты министерству предоставлены НАК “Нафтогаз України” 1 октября.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин в сетях АЗС не должна превышать 31,50 грн/л, а ДТ – 30,23 грн/л. По сравнению с последней декадой сентября средняя цена на бензин выросла на 33 коп./л, на дизельное топливо – на 64 коп./л., пишет enkorr.

Розничные сети АЗС отреагировали на изменение цен, сообщило enkorr. WOG и ОККО повысили цены на бензины А-95 и А-92 на 33 коп./л и 50 коп./л, до 31,50 грн/л и 30,99 грн/л. ДТ на этих АЗС подорожало на 64 коп./л, до 30,23 грн/л. Кроме того, ДТ подорожало в сетях Marshal, Green Wave и “Авантаж 7” на 0,2–1 грн/л.

Скриншот: enkorr.ua

Средняя цена бензина марки А-92 по Украине 4 октября выросла на 11 коп./л, до 29,17 грн/л, А-95 – на 7 коп./л, до 30,01 грн/л, а цена ДТ – до 28,70 грн/л (+14 коп./л).

Контекст:

Кабинет Министров Украины 14 мая этого года установил предел наценки на топливо в сетях АЗС. Цена литра дизельного топлива не может вырасти более чем на 7 грн, а бензина – более чем на 5 грн. Эти ограничения вводятся в период действия карантина. Временное госрегулирование цен на продажу в сетях АЗС бензинов А-92, А-95 и ДТ объясняли необходимостью предотвращения злоупотреблений субъектов хозяйствования и обеспечения доступного топлива для населения.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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