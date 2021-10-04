Впервые представлена 8К игра для консоли PlayStation

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04.10.2021, 14:28, Новости дня
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Независимые источники сообщают, что для популярной игровой консоли PlayStation, которую выпускает японская Sony, впервые за всю историю появилась видероигра, запускаемая в фантастическом формате качества 8К.

Речь ищет о разрешении 7680 на 4320 пикселей, поясняют специалисты. Такое изображение сегодня можно получить при запуске игры-головоломки The Touryst, созданной в компании Shin’en Multimedia. При этом частота смены кадров на экране составляет всего-то 60 Гц, отмечают эксперты.

Известно, что этот продукт с самого начала планировали только для другой консоли – Nintendo. Но позже игру сделали универсальной. Теперь она совместима с PlayStation 5, а также с другими устройствами, которые не являются исключительно игровыми.



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