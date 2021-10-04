 

Ученые пояснили, почему кошка в любой момент готова охотиться

04.10.2021, 14:28, Новости дня
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Британские ученые решили определить реальную причину любви кошек к охоте. Ими точно движет не чувство голода, говорят исследователи. Неудержимое желание поймать все, что движется, кошки демонстрируют постоянно, в том числе и сражу же после плотного обеда. Потому разыгравшийся аппетит тут ни при чем, а коты, очевидно, охотятся не только на то, что считают своей пищей.

Исследования показали, что даже те кошки, которые получают от своих хозяев корм с избытком, не прекращают интересоваться охотой на мышек и птичек. А как пояснить неудержимое желание побегать за солнечным зайчиком или поиграть с фантиком на ниточке? Это ведь тоже очень похоже не охоту.

По словам ученых, кошки относятся к тем хищникам, которых природный инстинкт заставляет совершать так называемые излишние убийства. То есть, они готовы ловить добычи столько, сколько смогут поймать, а не столько, сколько смогут съесть.



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