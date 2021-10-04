 

Названы лучшие парки Москвы для вечерних прогулок

04.10.2021, 14:18, Разное
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Жители Москвы выбрали лучшие парки для вечерних прогулок. В голосовании было представлено 16 мест отдыха. Каждый мог выбрать до пяти вариантов.

Самым популярным местом для прогулок в столице оказался Парк Горького (станции метро “Парк Горького”, “Октябрьская”). Со смотровой площадки на арке главного входа видны Воробьевы горы, Нескучный сад, Шуховская и Останкинская башни. Парк набрал 40 368 голосов.

Второе место занял музей-заповедник “Царицыно” с павильоном “Миловида”, расположенном на холме у Верхнего Царицынского пруда (ст. м. “Царицыно” и “Орехово”). Это место выбрали 36 311 человек. На 264 голоса меньше набрал парк “Ходынское поле” (ст. м. “ЦСКА”) с панорамными качелями и лежаками на искусственных холмах.

На четвертом месте по популярности – набережная Москвы-реки в парке “Фили” (ст. м. “Пионерская”, “Молодежная”). Это место выбрали 36 206 человек. Пятое место у Измайловского парка (ст. м. “Партизанская”, “Шоссе Энтузиастов”), который набрал 34 798 голосов.

“Москва прекрасна в любое время суток. Сейчас вообще красота – золотая осень в разгаре”, – написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице во “ВКонтакте”.

Далее в рейтинге расположились набережная Большого Дворцового пруда в парке музея-усадьбы “Кусково” (34 116 голосов), Дьяково городище музея-заповедника “Коломенское” (32 543 голоса), Шибаевский пруд в парке “Кузьминки” (23 826 голосов), мостики на прудах парка Дружбы (22 069 голосов), набережная Химкинского водохранилища (21 056 голосов) и Большой Каменный мост в сквере по Олонецкому проезду (19 402 голоса).



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