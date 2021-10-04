 

“Ничего не изменилось”: Песков заявил о провале прививочной кампании

04.10.2021, 14:18, Разное
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По словам Дмитрия Пескова, ситуация с прививочной кампанией в стране оставляют желать лучшего. Официальный представитель Кремля заявил, что “ничего не изменилось”. К сожалению, темпы вакцинации, несмотря готовность инфраструктуры
и возможности, далеки от идеала.

Дмитрий Песков в очередной раз призвал россиян прививаться от коронавируса. Он подчеркнул, что это единственный способ защитить свою жизнь от коварной инфекции, передает Ura.ru.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что причины провала кампании по вакцинации в том, что имеет место недостаточно
активное разъяснение безальтернативности прививки. Ранее Дмитрий Песков говорил, что непривитым людям будет, которые отказались от вакцинации от коронавируса, будет жить менее
удобно, чем привитым.

По его словам, президент России является сторонником ограничений для антипрививочников.
Напомним, в России действует масочный режим.

Как писали “Дни.ру”, в окружении Владимира Путина десятков человек заразились коронавирусом. С одним из них президент общался ежедневно. Из-за этого российский лидер ушел на 14-дневный карантин.



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