Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьера Японии

Президент Владимир Путин поздравил Фумио Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии, в телеграмме глава РФ подтвердил заинтересованность в диалоге и работе по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.

«Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах несомненно отвечает коренным интересам народов наших государств. Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с Вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИД, сотым премьер-министром Японии.