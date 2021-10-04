 

Путин поздравил Кисиду с избранием на пост премьера Японии

04.10.2021, 14:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Владимир Путин поздравил Фумио Кисиду с избранием на пост премьер-министра Японии, в телеграмме глава РФ подтвердил заинтересованность в диалоге и работе по вопросам двусторонней, региональной и международной повестки.

«Развитие конструктивного российско-японского сотрудничества в различных сферах несомненно отвечает коренным интересам народов наших государств. Хотел бы подтвердить заинтересованность в диалоге и совместной работе с Вами по актуальным вопросам двусторонней, региональной и международной повестки дня», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Напомним, нижняя палата японского парламента большинством голосов избрала главу правящей Либерально-демократической партии Японии Фумио Кисиду, ранее занимавшего пост главы МИД, сотым премьер-министром Японии.



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