 

Массовые мероприятия отменили по всей стране в связи с пандемией

04.10.2021, 14:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМассовые мероприятия по всей стране в связи с пандемией отменены, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«По массовым мероприятиям – они остановлены во всей стране. Проводятся только в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача в зависимости от тенденции эпидпроцесса», – передает РИА Новости слова Поповой на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Попова отметила, что сегодня нет ни одного субъекта Федерации, где можно проводить мероприятия с количеством участников больше 3 тыс. человек.

«И от 1 до 3 тысяч – всего в двух субъектах. Это особенности эпидпроцесса», – сказала она.

«Сначала несколько слов о ситуации: она, в самом деле, крайне напряженная. И у нас данные за прошедшую, 39-ю, неделю выросли еще на 14%. Напомню, что в предыдущие четыре недели: 36-ю – минус 1%, 37-ю – плюс 7%, 38-ю – плюс 9%, и вот за прошедшую неделю – плюс 14%. Мы растем достаточно быстро», – сказала Попова.

По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом среди пенсионеров максимальный.

«Хотелось бы обратить внимание на то, что уже было сказано Сергеем Семёновичем (Собяниным), что рост заболеваемости среди пенсионеров максимальный. Люди старшего возраста, к сожалению, сегодня заболевают чаще, чем люди в других возрастах», – сказала Попова.

Напомним, в РФ выявили 25,7 тыс. случаев коронавируса за сутки.



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