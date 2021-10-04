 

Сын жертвы авиакатастрофы над Черным морем рассказал о пьянстве украинских ракетчиков

04.10.2021, 14:14, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа учениях в Крыму, во время которых в 2001 году украинские военные сбили зенитной ракетой российский пассажирский самолет Ту-154, присутствовали нетрезвые люди, рассказал сын одного из погибших в авиакатастрофе Борис Калиновский.

В 2001 году в ходе учений ПВО Украины был сбит российский пассажирский самолет Ту-154, следовавший по маршруту Тель-Авив – Новосибирск. В результате погибли 78 человек – 66 пассажиров, большинство из которых граждане РФ и Израиля, и 12 членов экипажа. Тела большинства из погибших во время поисковых работ обнаружить тогда не удалось, они затонули вместе с обломками самолета. Комиссия межгосударственного авиационного комитета установила, что лайнер на высоте 11 тыс. метров сбила зенитная ракета С-200, запущенная силами ПВО Украины.

У Бориса Калиновского в авиакатастрофе погиб отец – 62-летний Виктор Калиновский, они общались незадолго до вылета. Позже мужчина возглавил фонд помощи семьям погибших пассажиров рейса 1812. 

«Уже спустя много лет, когда несколько украинских офицеров вышли на пенсию, они в разговорах с журналистами признались: на учениях были пьяные люди. Моя версия: пили не те, кто непосредственно стрелял, а руководители, которые должны были следить, чтобы удар пришелся четко в цель», – сообщил сын погибшего в интервью «Комсомольской правде».

К тому же, по его словам, украинские власти сделали совсем небольшую зону ограничения вокруг учений – радиусом 70 километров, тогда как использовались ракеты, радиус действия которых – до 300 километров. 

«То есть на время учений нужно было перекрыть международную воздушную трассу, но тогда Украина должна была бы компенсировать авиакомпаниям все затраты, связанные с облетом этой зоны в этот период», – отметил он.

В свою очередь Первый канал показал воспоминания других родственников жертв трагедии. В частности, Тамара Раухвергер, которая потеряла дочь в авиакатастрофе, заявила, что спустя 20 лет виновники трагедии так и не наказаны. 

«20 лет в голове вопросы, на которые нет ответа: кто и за что убил мою дочь. И виновников нет до сих пор! Замалчиваются и покрываются виновники!» – сообщила она.

Отмечается, что ракета комплекса С-200, выпущенная украинской ПВО, взорвалась рядом с самолетом – шрапнель прошила его насквозь. Наталья Григорьева потеряла в авиакатастрофе сына и мать.

«Когда нам показывали эту сторону, она была вся прошита шариками. Как раз сторона, где сидели мама и Саша, с левой стороны. Потому что ракета взорвалась с левой стороны, пробила всех, одного пилота убило, другие крикнули: «Куда попало?» Куда попало, они не поняли», – рассказала она. 

4 октября 2001 года над Черным морем взорвался пассажирский самолет Ту-154, выполнявший авиарейс по маршруту Тель-Авив –  Новосибирск: все 78 человек, находившиеся на борту, – 66 пассажиров и 12 членов экипажа, – погибли. Виновниками катастрофы оказались украинские военные: ракета земля-воздух, выпущенная во время учебных стрельб сил ПВО, сбила лайнер российской авиакомпании «Сибирь».

Суды на Украине отказались признать причастность к трагедии украинских военных, однако в 2005 году правительство страны выплатило родственникам погибших компенсации из расчета 200 тыс. долларов за каждого погибшего.

Родственники погибших в трагедии, объединившиеся в Фонд помощи семьям погибших пассажиров рейса 1812 Тель-Авив – Новосибирск, неоднократно добивались установления виновных в катастрофе и судебного решения по компенсациям, однако украинские суды раз за разом отклоняли их требования.



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