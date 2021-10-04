Осень требует более насыщенных оттенков: как правильно пользоваться темной помадой и кому она больше подходит

Осень является прекрасным временем года, когда можно продемонстрировать более темный и насыщенный макияж, который поможет сделать образ просто роскошным. Отличным вариантом для этого времени года станет темная помада. В этом сезоне отличным вариантом являются такие цвета, как бордовый, бордово-красный, коричневый и пурпурный. Вот несколько рекомендаций относительно того, кому стоит выбирать насыщенную темную помаду.

Кому подходит помада темного цвета

Если правильно подобрать оттенок, блеск и интенсивность косметического средства, то оно будет отлично смотреться практически на любой девушке. Темная помада отлично подходит для светлого оттенка кожи.

Она помогает придать нам немного рокового или готического вида. Однако при выборе темной помады нужно точно знать, как ее правильно подобрать, чтобы она отлично сочеталась с одеждой и макияжем глаз.

Темные и насыщенные тона отлично подходит всем тем, кто чувствует себя уверенно и не боится выглядеть ярко. Стоит использовать темную помаду, которая будет отображать ваш стиль и индивидуальность.

Темная помада отлично сочетается со светлой кожей

Это просто идеальное сочетание, так как помогает создать красивый контраст, придавая внешнему виду определенную загадочность и эффектность. Однако стоит отметить то, что темная помада также отлично подходит и для смуглой кожи. Особенно красиво смотрится коричневая помада.

Очень важно подобрать косметическое средство, которое будет хорошо гармонировать с подтоном ваших кожных покровов.

Если кожа имеет холодный подтон, то стоит отдавать предпочтение темной помаде с синим оттенком. Если же кожные покровы имеют более теплый тон, то отличным вариантом станет косметическое средство с нотками коричневого.

Что же касается пурпурных помад, то нужно выбирать их так, чтобы они имели более насыщенные и теплые красные или же прохладные фиолетовые тона.

Как правильно наносить темную помаду

Есть несколько достаточно простых правил, которые нужно соблюдать, чтобы получить действительно потрясающий и эффектный результат. Прежде всего, нужно учитывать то, что губы должны быть идеально гладкими и увлажненными, так как темные помады подчеркивают все недостатки кожи и даже самые малейшие трещинки.

В связи с этим нужно обязательно предварительно подготовить губы при помощи скраба, чтобы сделать их гладкими и убрать ороговевшие частички. После этого нанести специальную маску для губ или же питательный бальзам. Оставить до тех пор, пока не будет завершено нанесение всего остального макияжа. Губы покрывают помадой в самую последнюю очередь.

Нужно обвести губы карандашом, цвет которого будет идеально сочетаться с цветом помады. Чтобы получить эффект более объемных и соблазнительных губ, стоит обводить их контур по внешнему краю. Затем нанести выбранную помаду, которая может быть матовой, кремовой или жидкой. Лучше наносить косметику при помощи кисточки, чтобы все получилось максимально красиво и стильно.

После нанесения помады нужно дать ей полностью высохнуть, а затем нанести консилер на контуры губ, чтобы сделать все линии очень четкими. Кроме того, это поможет добавить контуру дополнительную графичность.

Подходит ли темная помада для тонких губ

На самом деле насыщенные тона лучше всего подходят для пухлых и полных губ. Все это по причине того, что темные цвета визуально делают их меньше. Слишком насыщенный оттенок помады визуально сделает тонкие губы еще тоньше.

Именно поэтому желательно выбирать темные помады средней интенсивности. Также можно подкорректировать контур при помощи карандаша или же сделать эффект омбре, а также нанести каплю блеска в центре губ. Это поможет добавить им дополнительный объем.