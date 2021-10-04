На блузках, майках и свитерах: морской воротник – изюминка осенней моды

Модный тренд этой осени – матросский воротник. Этот небольшой аксессуар сделает любой наряд для осени по-настоящему притягательным и неповторимым. Образ с такой деталью получится не только уникальным, но и стильным.

Когда дело касается модного стиля, мы часто выбираем вечную классику. Белые блузки, костюмы с широкими брюками или элегантные солнцезащитные очки «кошачий глаз» – это тенденции, которые останутся навсегда и никогда не выйдут из моды. Но время от времени к нам проникают микротенденции, которые приходят и уходят, но всегда вдохновляют на новые образы. То же самое произошло и с этим модным трендом, который в последний раз был замечен на презентации новой осенне-зимней коллекции Miu Miu, Dior и See by Chloé. Это матросский воротник.

Морская деталь

Морской воротник можно узнать по широким лацканам и квадратной спинке. Он был модной деталью одежды в 1980-х годах. В то время морские детали носила икона стиля принцесса Диана, и теперь они возвратились в моду и особенно популярны на блузках, топах и кардиганах. Даже Кейт Миддлтон не устояла перед трендом и тоже впоявилась в образе с этим элегантным воротником.

С чем носить

Законодатель моды Алекса Чанг недавно выбрала дизайнерский кардиган Miu Miu с матросским воротником и просто объединила микротренд с джинсами и лоферами. Получился удачный образ с ностальгическим подтекстом.

Но матросский воротник также хорошо смотрится на свитерах и рубашках. Винтажный элемент можно сочетать практически с любой вещью в современном гардеробе благодаря простым цветам, таким как белый, синий или красный.

Если нравится немного более утонченный вид, можно рассмотреть современные версии без классических сине-белых полосок и просто выбрать форму морского воротника.

В винтажных магазинах или в магазинах секонд-хенда можно найти предметы морской одежды, которые выглядят особенно аутентично и по-настоящему уникальны.