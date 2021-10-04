 

Ученые назвали потенциально опасные для жителей Земли космические объекты-загадки

04.10.2021, 14:04, Разное
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Ученые обнаружили несколько космических объектов, которые пока не нашли объяснения, оставаясь загадками. Они могут быть потенциально опасными для жителей Земли.
Главной загадкой названа темная материя. Заявления о ее существовании звучат регулярно, однако доказательств пока не было предоставлено. Темная материя не взаимодействует с электромагнитными волнами, поэтому современные технологии не способны ее обнаружить. Ученые уверены, что она занимает около четверти пространства всей Вселенной.

Второй загадкой оказались сигналы из глубин Млечного Пути. Последний из них был зафиксирован в нынешнем году, однако его происхождение и источник остаются неизвестными. Далее эксперты называют черные дыры, которые способны поглощать любые объекты и даже свет. Сложность для ученных представляет факт невозможности попасть внутрь такой дыры для проведения исследований. Четвертой загадкой оказались внеземные цивилизации. Дело в том, что на фоне множества заявлений о встречах с инопланетными объектами ни одного доказательства их существования предоставлено не было, сообщается в материале издания «Слово и дело».



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