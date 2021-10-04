 

Участники шоу «Звезды в Африке» плетут интриги против Андрея Гайдуляна

04.10.2021, 14:04, Разное
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Участники проекта «Звезды в Африке» начали плести интриги против актера Андрея Гайдуляна. Именно он появился в третьем выпуске шоу. Герои, которые уже обжились в экстремальных условиях, не обрадовались незваному гостю.
Андрей Гайдулян не сразу освоился в новой обстановке. Участники проекта, находящиеся там с самого начала, почувствовали это. Они начали вынашивать план, который заключается в том, что необходимо избавиться от потенциального конкурента, пока тот никак не проявил себя.

Заботливого товарища стал изображать Станислав Ярушин, который был знаком с Гайдуляном по съемкам в «Универе». Он заявил, что видит, насколько коллеге по цеху тяжело. В связи с этим актер предложил «слить» его на ближайшем голосовании. В целом Ярушин назвал Гайдуляна добрым, веселым и хорошим человеком, но он впал в состояние паники и полного непонимания.

Знаменитости на шоу «Звезды в Африке» уже успели объединиться в так называемые группировки. Некоторые показали истинное лицо, на деле оказалось, что они не готовы к борьбе за выживание.

Источник: www.starhit.ru



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