 

Эксперты рассказали об определении проблем с подвеской по скрипам тормозов

04.10.2021, 14:04, Разное
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Появление скрипа при торможении может стать сигналом проблем в работе подвески. Автомобильные эксперты рассказали об особенностях таких звуков и признаках износа транспортного средства.
Скрип может появляться после того, как была произведена замена тормозных колодок. При этом в процессе обкатки эти звуки со временем исчезают. Также они могут возникать во время резкого торможения или при езде в дождь. Зачастую же скрипы появляются в результате износа данных деталей, а их источником являются особые скобы на самих тормозных колодках, которые пришли в неисправность.

Исправить проблему можно путем ремонта или замены дисков. В некоторых случаях может помочь регулировка натяжения ручного тормоза. Эксперты рекомендуют обратиться в сервисный центр, чтобы специалисты определили причину появления скрипов и оказали помощь в ремонте авто, сообщается в материале издания iReactor.



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