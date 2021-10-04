 

Нардепы от “Слуги народа” демонстративно покинули заседание согласительного совета во время выступления Порошенко. Видео

04.10.2021, 13:46, Новости дня
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На заседании согласительного совета Порошенко упомянул о недавнем расследовании “Слідства.Інфо” об офшорах президента Владимира Зеленского.

“Под ударом оказалось государство Украина. Из-за действий президента Зеленского Украина фигурирует в мире как государство, лидер которого причастен к мировой коррупции, к отмыванию украденных в Украине денег совместно со своим бизнес-партнером господином Коломойским. Если кто-то хочет подтверждения этого, я прошу просто посмотреть газеты Guardian, El Pais, Washington Post…” – заявил пятый президент.

После этих слов депутаты “Слуги народа” начали покидать рабочие места и демонстративно оставлять зал заседаний.

Через дії президента Зеленського Україна фігурує в світі як держава, лідер якої причетний до глобальної корупції, до відмивання вкрадених в Україні грошей спільно зі своїм бізнес-партнером Коломойським pic.twitter.com/mpyE90fE2A

— Петро Порошенко (@poroshenko) October 4, 2021

Депутат от фракции “Голос” Александра Устинова написала в Facebook, что почти все председатели комитетов от “Слуги народа” ушли с согласительного совета во время выступления Порошенко.

https://www.facebook.com/ustinova.alexandra/posts/5266845890008510

Контекст:

3 октября “Слідство.Інфо” предоставило расследование, которое частично подтвердило схему перевода $40 млн от структур бизнесмена Игоря Коломойского на офшорные фирмы президента Украины Владимира Зеленского и его соратников. Расследование базировалось на документах Pandora Papers – новой утечки из 14 фирм, которые регистрировали и обслуживали офшорные компании.

Обнародование расследования “Слідства.Інфо” сопровождалось скандалом. Днем 3 октября главред проекта Анна Бабинец сообщила о срыве премьерного показа фильма-расследования “Офшор 95”. По словам Бабинец, за несколько часов до премьеры директор Малой оперы, где планировали показать фильм, Алексей Прасол позвонил ей и сказал, что показа не будет.

Однако вечером того же дня журналисты проекта сообщили, что руководство столичной Малой оперы передумало и разрешило показ. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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