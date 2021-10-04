“Я лишил ее полностью всех концертов”. Потап сделал заявление о карьере Каменских

По словам Потапа, для этого он отменил все концерты Каменских.

“Следующий месяц я отменил все концерты, просто лишил ее полностью всех концертов. Мы поедем с ней в два отпуска: одну неделю мы проведем в Европе, а одну – в Азии”, – заявил артист.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских выступали в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада коллектива Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Настя Каменских и Потап поженились в мае 2019 года. У Потапа есть 13-летний сын Андрей. Его мать – продюсер Ирина Горовая. С ней в браке рэпер состоял с 1999-го по 2016 год.

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