В Грузии исключили возможность экстрадиции Саакашвили в Украину

По ее словам, если человек “настолько привержен идее жертвовать своими идеалами, у него не должно быть желания вернуться в Киев”. Экстрадировать Саакашвили можно, если бы его подвергли уголовному преследованию в Украине, отметила она.

Разговоры об экстрадиции Саакашвили – это “юридическая чушь и нонсенс”, заявила Цулукиани.

Власти Грузия не планируют экстрадировать Саакашвили при условии, что он будет отбывать в Украине тюремный срок, назначенный грузинским судом. Для этого нет никакой правовой целесообразности, сказала министр.

Адвокат экс-президента Грузии Георгий Чивиашвили, заявил, что Саакашвили продолжает голодовку в тюрьме и может отказаться от экстрадиции в Украину, пишет “Новости Грузия”. Сегодня, 4 октября адвокаты впервые навестили политика в пенитенциарном учреждении №12 в Рустави. Туда его поместили после задержания 1 октября.

Чивиашвили сказал, что Саакашвили собирается вести политическую борьбу в Грузии.

Контекст:

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд – в 2004–2013 годах. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну.

В 2015–2016 годах Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. Он получил украинское гражданство в мае 2015 года, а в июле 2017-го потерял его. В мае 2019 года президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины.

6 сентября 2021 года Саакашвили сообщил о намерении приехать в Грузию 2 октября, в день местных выборов. Через несколько дней он подтвердил это намерение, отметив, что осознает: его могут арестовать в Грузии.

Утром 1 октября политик сообщил о возвращении в Грузию. Саакашвили призвал граждан выйти на митинг в Тбилиси 3 октября и сказал, что присоединится к протестующим.

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили задержан. Вскоре МВД Грузии опубликовало видео задержания политика. СМИ сообщили, что Саакашвили был задержан в Тбилиси.

В Грузии Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы за помилование бывших сотрудников МВД, осужденных за убийство сотрудника “Объединенного банка Грузии” Сандро Гиргвлиани. Еще шесть лет он получил по делу об избиении бывшего депутата Грузии Валерия Гелашвили. Кроме того, в отношении Саакашвили идет расследование по делу о хищении 9 млн лари (77 млн грн), разгоне акции протеста в ноябре 2007 года и рейде на телеканал “Имеди”.

1 октября прокуратура Грузии завела еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы Саакашвили.

После задержания Саакашвили украинский МИД вызвал к себе посла Грузии, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти будут заниматься возвращением Саакашвили в Украину.

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