 

В Госдуме обсуждают отмену подоходного налога для некоторых россиян

04.10.2021, 13:24, Разное
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С 1 января 2021 года в налоговом законодательстве произошли изменения, касающиеся тех, кто в год зарабатывает больше пяти миллионов рублей. Для этих граждан ставка НДФЛ повысилась с 13% до 15%. Ярослав Нилов отметил, что эти денежные средства тратятся на лечение детей с редкими заболеваниями.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов считает, что необходимо двигаться дальше и освободить от такого налога тех, чей ежемесячный заработок не превышает 20 тысяч рублей. По словам депутата Госдумы, Россия рано или поздно все равно придет к этому решению.

Напомним, летом в Госдуму был внесен законопроект о введении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. Нилов и его коллеги считают, что необходимо установить предел выплат по ЖКХ относительно совокупных доходов семьи в 15%.

Ранее “Дни.ру” писали о том, что примерно половина россиян тратит или собирается потратить налоговый вычет на досрочное погашение ипотеки. Такие данные были получены в ходе опроса, который провел один из отечественных банков.



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