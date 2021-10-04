 

Памфилова уличила ряд партий в попытке сорвать работу избиркомов на выборах

04.10.2021, 13:20, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРяд партий, в том числе КПРФ, сознательно направляли «одиозных и агрессивных людей» для работы на выборах в качестве наблюдателей и членов избиркомов, чтобы они дестабилизировали работу комиссий, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.

«Мы предполагали, что могут быть разного рода провокации. Но в страшном сне не могли предположить, что они будут в таком масштабе и настолько тяжело придется нашим коллегам работать», – цитирует ТАСС Памфилову.

Она поблагодарила за работу большинство наблюдателей, отметив, что «было много эксцессов, когда некоторые партии и кандидаты не имели ресурсов и возможностей для того, чтобы закрыть всеми наблюдателями избирательные участки». «Они в основном и подхватывают кого ни попадя, в комиссии направляют целый ряд настолько одиозных и агрессивных людей, наделяя их статусом своих представителей, что выливалось в скандальные ситуации», – отметила глава ЦИК.

По ее словам, у определенных людей «были цели, направленные на дестабилизацию и выведение комиссий из рабочего состояния, чтобы на этом можно было хайпануть, сделать какой-то эпизод, выложить в сеть и показать, что здесь якобы творится».

В качестве одного из примеров она привела члена избиркома от КПРФ Андрея Бабушкина, который пытался дестабилизировать работу комиссии. 

«Кто такой Бабушкин? Сторонник «умного голосования», относится к радикальной оппозиции. Именно к той категории оппозиции, которую лидер партии, господин Зюганов считает реальными политическими и идеологическими оппонентами. Члены партии берут таких и назначают их не просто наблюдателями, а членом комиссии с правом решающего голоса. Так вы что ребята, вы разберитесь тогда между собой», – подчеркнула Памфилова.

Она добавила, что это «не просто единственный случай, а технология, которая применялась довольно широко и в разных уголках России: и в городах, и в поселках». «Мы все подробно соберем еще по таким случаям и руководителям партий тоже направим. Пусть они на будущее думают, насколько линия партии соответствует деятельности тех или иных членов КПРФ или другой партии во время избирательных кампаний», – уточнила глава ЦИК.

Выборы в РФ проходили 17–19 сентября. С учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ – 57, «Справедливая Россия» – 27, ЛДПР – 21, «Новые люди» – 13, «Родина», «Гражданская платформа», Партия роста – по одному мандату, пять мандатов завоевали самовыдвиженцы. Президент Владимир Путин подписал указ о проведении первого заседания Государственной думы нового созыва 12 октября.



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