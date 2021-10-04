Часть железнодорожного моста обрушилась во Владивостоке

Часть железнодорожного моста обрушилась во Владивостоке, сообщил представитель мэрии города.

«При обрушении части железнодорожного моста пострадавших, по предварительной информации, нет», – сообщил источник РИА «Новости», добавив, что подробности выясняются.

View this post on Instagram

Публикация от ИА PrimaMedia (@primamedia)

Ранее в Забайкалье из-за обрушения моста доставка грузов была организована по БАМу.