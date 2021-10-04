С лопухом, редькой и не только: рецепты лосьонов, кремов и масок для ухода за кожей лица в пожилом возрасте

Каждая женщина обязательно должна заботиться о своей внешности, чтобы выглядеть просто невероятно. Для ухода за собой стоит использовать различные маски, кремы, лосьоны. В итоге кожа станет красивой и сияющей.

Чтобы выглядеть красиво, совсем не обязательно использовать дорогостоящие кремы и проходить хирургические процедуры, так как можно приготовить ухаживающие средства самостоятельно. Вот несколько достаточно простые и результативные способы ухода за собой в пожилом возрасте.

Эффективные способы по уходу за кожей лица для женщин в возрасте

Очень полезны для увядающей кожи лица ежедневные утренние умывания холодной кипяченой водой с добавлением сока лимона. Для этого потребуется 15-20 г сока на стакан воды. Также можно обтирать лицо кусочками льда, приготовленными из молока, разбавленного водой в пропорции 1:1 или же просто воды.

Хороший эффект по уходу за кожей лица дают примочки и контрастные умывания. Начинать нужно с проведения теплых процедур, а заканчивать холодными.

Кроме того, эффективной является процедура гидромассажа. Ее можно проводить во время приема душа. Для этого при помощи сильной струей воды нужно помассировать нижнюю часть лица для устранения обвислости на скулах.

При наличии вертикальных морщин вокруг рта и на переносице у пожилых женщин стоит использовать различные приемы самомассажа. Для этого нужно расположить пальцы параллельно друг другу и перпендикулярно морщинам.

Нужно сжать кожу пальцами, которые не должны соприкасаться друг с другом. Затем, передвигая руку снизу вверх и немного нажимая, нужно разглаживать морщинку, продвигаясь пальцами в противоположную сторону.

Лосьоны для улучшения эластичности кожи

В пожилом возрасте для активизирования кровообращения, улучшения эластичности кожи, а также предотвращения появления новых морщин, стоит использовать специальные лосьоны, приготовленные из лекарственных растений.

Для приготовления косметического средства нужно в 1 л белого вина всыпать 10 г розмарина, 20-30 г мяты, 20 г календулы и 40 г ромашки. Оставить все это на 2 недели. Затем отфильтровать. Протирать этим лосьоном лицо по вечерам, а затем смазывать жирным кремом.

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В 500 г водки поместить 400-500 г натертых на терке огурцов. Добавить 30-40 г лепестков розы, 20 г лепестков белой лилии. Все это хорошо перемешать. Настаивать на протяжении 3 недель, а затем процедить. В 200 г настойки добавить 200 г кипяченой воды, а также по 30 г сока лимона и глицерина.

Домашние кремы

Можно самостоятельно приготовить кремы, которые помогают ухаживать за кожей лица.

Для приготовления крема нужно 1 ст. кипятка залить цедру 3 средних лимонов и оставить настаиваться 12 часов. Процедить через марлю и хорошо отжать. Добавить в настой 20 г масла оливы и 1 ч. л. меда. Добавить 100-120 г сока лимона, 40-50 г одеколона, 20-30 г сливок и 100 г настоя лепестков розы. Можно использовать настой белой лилии или жасмина. Все тщательно перемешать. Получится жидкий крем, который нужно втирать на ночь в кожные покровы.

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В 15 г пчелиного воска добавить 30-50 г костного мозга и растворить все это на водяной бане. Растереть небольшой кусочек красного стручкового перца с 20 г растительного масла. Обе эти смеси соединить. Готовый крем отлично подходит для сухой и увядающей кожи. Он способствует притоку крови и делает кожные покровы более мягкими и красивыми.

Маски

Для питания и очистки кожных покровов женщинам в возрасте нужно 2-3 раза в неделю делать косметические маски. Для этого нужно листья лопуха, салата, редьки мелко нарубить, добавить 1 ч. л. сока лимона и масла оливы. Все очень хорошо перемешать и нанести на кожные покровы на 20 минут. Затем ополоснуть кожные покровы настоем петрушки.

Размять в пюре 1 банан и смешать его с 1 ч. л. молока или сливок. Нанести на очищенные кожные покровы на 20 минут. Маску смыть теплой кипяченой водой.

Для получения большего результата, нужно чередовать применение крема и маски.