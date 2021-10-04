Адаптируются под любой вкус, стиль и цвет волос: модные осенние прически, к которым стоит присмотреться, если свои идеи закончились

На осень строит выбрать для себя красивые и модные прически, которые помогут выглядеть стильно и эффектно. Очень интересно смотрится хвостик, который можно сделать как низким, так и высоким, соорудить булочку или же просто выпрямить пряди. Вот некоторые интересные идеи, которые довольно легкие в выполнении.

Высокий хвостик (главное фото)

Это одна из любимых причесок знаменитостей и влиятельных лиц. Для того чтобы сделать высокий хвост, нужно просто собрать верхнюю часть волос в хвост, а остальные пряди уложить так, как нравится больше всего. Отлично смотрится такая прическа с небольшими волнами или ультрапрямыми волосами.

Пучок балерины

Это одна из достаточно интересных свадебных причесок, которую можно сделать самостоятельно.

Пучок балерины выглядит красиво, стильно и элегантно. Для выполнения прически нужно красиво пригладить волосы, затем собрать их в низкий хвост и сделать из него пучок.

Заплетенный хвост с косичкой

Это одна из самых популярных причесок для тех, у кого не слишком хорошее состояние волос.

Отлично смотрится коса, которая заплетена из хвоста. Это отличный вариант прически, которая подходит для того, чтобы пойти в офис, отправиться на ужин или заняться спортом.

Двойной хвост

Это одна из самых красивых и стильных причесок на осень. Если хочется сделать такую стильную прическу, нужно собрать волосы вверху и заколоть красивой заколкой, затем собрать остальные волосы и заколоть немного ниже при помощи другой заколки. Такую прическу можно сделать менее чем за 5 минут.

Мокрый эффект с пробором посредине

Можно просто выпрямить волосы и уложить их так, чтобы пробор был ровно посредине.

Затем нужно придать прядям влажный эффект, закрепив их гелем или лаком для волос. Это отличный вариант на свадьбу или же торжественное мероприятие.

Пучок из половины волос

Полубулочка является красивой и модной прической, которая очень легкая в выполнении.

Если хочется сделать для себя такую модную и стильную прическу, нужно собрать верхнюю часть волос и сделать из них булочку, а остальную часть прядей оставить распущенными. Чтобы сделать прическу еще более красивой, стоит дополнить ее эффектной резинкой для волос.

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Итальянская булочка

В этом году заколки для волос пользуются очень большой популярностью, так как они помогают красиво дополнить прическу и сделать ее еще более эффектной.

Для того чтобы сделать итальянскую булочку, нужно собрать все волосы, а затем закрутить их и заколоть в области макушки.

Эффект мокрых волос

Если у вас короткие пряди, и вы не хотите тратить много времени на их укладку, то это просто отличный вариант.

Нужно просто зачесать волосы назад, предварительно нанеся на них воск или гель. Это поможет сделать образ стильным и получить эффект мокрых волос.

Два пучка

Очень красиво и стильно смотрится прическа с двумя пучками.

Чтобы сделать ее, нужно просто разделить волосы пополам и собрать верхнюю часть в два хвостика. Затем свернуть их в пучки, завязать резинку и закрепить шпильками.

Гладкий отполированный пучок

Если хочется добиться практически мгновенного эффекта лифтинга, то стоит выбрать высокий и гладкий пучок.

Нужно предварительно выпрямить пряди, а затем красиво уложить их, сделав высокий хвостик, затем косу, которую нужно свернуть так, чтобы получилась булочка.