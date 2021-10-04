 

Меган Маркл впервые рассказала о 4-месячной дочери

04.10.2021, 13:10, Разное
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Меган Маркл впервые пояснила о своей 4-месячной дочери. По словам, супруги принца Гарри, малышка Лилибет является красивой.
Меган Маркл и принц Гарри продолжительное время не выходили в свет. Звезда сериала «Форс-мажоры» находилась в декретном отпуске. Она стала мамой во второй раз 4 июня, пока в Сети не были обнародованы фотографии девочки.

Недавно супруги в рамках официального визита посетили Нью-Йорк, где встретились с послом ООН и мэром города. Они поговорили на тему пандемии, психического здоровья и расового равенства. Герцоги Сассекские рассказали о своих детях 4-месячной Лилибет и 2-летнем Арчи. Любящая мать коротко описала дочь: «Она красавица». Что касается сына, то она намекнула, что у него все в порядке, показав поднятый вверх большой палец.

Напомним, что дочь Меган Маркл и принца Гарри получила имя Лилибет-Диана. Ее назвали в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы.

Источник: teleprogramma.pro



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