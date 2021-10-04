 

Эксперты рассказали о правильных условиях хранения шин

04.10.2021, 13:10, Разное
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Эксперты рассказали о правильных условиях хранения автомобильных шин. Соблюдая их советы, автовладельцы смогут сэкономить и продлить срок эксплуатации покрышек.
Хранить шины без колесных дисков автомобильные эксперты рекомендуют в вертикальном положении, складывая их друг на друга или подвешивая. Это позволит сохранить их форму, избежав деформации. Перед отправкой на хранение следует тщательно промыть и почистить покрышки, ведь оставленная грязь повредит протектор. Идеальным для хранения станет место без прямых солнечных лучей с влажностью от 60 до 80%.

Температура в помещении должна быть постоянной, а само место следует регулярно проветривать. Вред могут нанести шинам маслянистые и жирные поверхности, а также уличные условия, сообщается в материале издания iReactor.



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