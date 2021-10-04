Психиатр Клевцов объяснил странное поведение Ольги Бузовой

В последнее время поведение ведущей и певицы Ольги Бузовой у многих вызывает вопросы. Журналисты обратились к известному психиатру Дмитрию Клевцову, чтобы тот прояснил, с чем это может быть связано.

В январе нынешнего года Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном. Поклонники пары ждали свадьбы знаменитостей, но артисты так и не дошли до ЗАГСа, хотя предложение руки и сердца со стороны Давы было. Недавно Давид Манукян показал переписку с экс-возлюбленной, которая звонила ему по ночам просила поговорить с ней.

Профессор Клевцов заявил, что разрыв отношений, вероятно, произошел по инициативе Давы. Что касается Бузовой, то ей эти отношения были нужны, но на определенных условиях. Блогер не принял их, поэтому пара рассталась. Внутри себя экс-ведущая «Дома-2» не готова отпустить Манукяна.

Дава должен дать понять артистке, что воссоединение не произойдет. Это можно сделать путем полного игнорирования личности Бузовой. Если блогер продолжит вступать в конфликты с бывшей девушкой и станет вестись на различные провокации, токсичные отношения для него никогда не закончатся.

В недавнем интервью Давид Манукян рассказал, что перед расставанием Бузова поставила ему ультиматум. Она предложила выбрать между ней и работой. Тогда блогер выступал в проекте «Танцы со звездами» с Дарьей Палей. Артистка приревновала его к этой девушке, у которой, к слову, есть муж и маленький ребенок.

Источник: www.eg.ru