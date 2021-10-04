Мнение: Почему погиб художник?

В Швеции погиб художник Ларс Вилкс, ставший знаменитым в ноябре 2007 года, когда в шведской газете Nerikes Allehanda была опубликована его карикатура на пророка Мухаммеда.

Карикатура была нарисована в качестве иллюстрации к тексту о самоцензуре и свободе религии. И привела к протестам со стороны мусульманских организаций в Швеции и во многих других странах мира. Террористическая и запрещенная организация Аль-Каида» включила Ларса Вилкса в список «главных врагов ислама» и назначила вознаграждение в 100 тыс долларов за его убийство.

С тех пор художник находился под круглосуточной охраной полиции. И погиб Ларс Вилкс вместе с двумя полицейскими. Автомобиль, в котором находились художник и охрана, столкнулся с грузовиком и загорелся.

Водитель грузовика выжил.

Конечно, люди смертны, рано или поздно все умирают. Но гибель Ларса Вилкса, думаю, во многих мечетях мира будет расценена как кара Всевышнего. Муллы, думаю, будут говорить, что Всевышний услышал молитвы мусульман и наказал за карикатуру пророка Мухаммеда.

Но если Всевышний все видит и рано или поздно наказывает грешников, начнет ли он наказывать "художников", рисовавших цифры в протоколах так называемых выборов в России?

На снимках:

Ларс Вилкс, фотография отсюда

Место гибели карикатуриста, фотография отсюда

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