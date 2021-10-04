 

“Гламурная, как всегда”. Мейхер снялась с грязными ногами, оголив живот

04.10.2021, 12:52, Новости дня
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Артистка дополнила образ белым пиджаком, не став застегивать пуговицы. На заглавном фото Мейхер позирует в кадре с испачканными в грязи ногами.

“В Одессе на Куяльнике”, – прокомментировали публикацию фолловеры.

“Надя, вы невероятная женщина”, – оценили снимки певицы поклонники.

“Гламурная, как всегда”, – написали поклонники. 

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Публикация от НАДЕЖДА МЕИ * ХЕР (@nadyameiher)

Контекст:

Надежда Мейхер родилась в 1982 году в Хмельницкой области. После окончания Хмельницкого педагогического училища поступила в колледж имени Константина Ушинского при Киевском университете имени Бориса Гринченко на факультет английского языка, а в 2000 году дебютировала в качестве солистки группы “ВИА Гра”, в которой проработала с перерывами до 2011 года.

После ухода из группы Мейхер объявила о начале сольной карьеры. Певица также снимается в кино и развивает собственный бренд одежды Meiher by Meiher.

Знаменитость замужем за российским бизнесменом, гендиректором российской компании Melon Fashion Group Михаилом Уржумцевым. Они поженились в 2014 году. У пары есть две дочери: Анна (2012) и Мария (2015).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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