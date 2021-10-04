 

С августа 2020 года в Украину въехали более 330 тыс. белорусов – Госпогранслужба Украины

04.10.2021, 12:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По данным ведомства, за этот период с заявлением о признании беженцем или лицом, требующим дополнительной защиты, к Украине обратились 40 белорусских граждан.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Отношения между Украиной, западными странами и Беларусью серьезно ухудшились после протестов.

На фоне общественно-политической ситуации в Беларуси ускорились темпы миграции. “Немецкая волна” сообщала, что с августа по декабрь 2020 года из страны в Украину, Литву и Польшу уехало более 13 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.10 / Бацман: В Украину можно привезти судей из Канады, можно заменить Верховный Суд на Лондонский. Но нужна политическая воля

13.08 / Совладелец порта TIS Егор Гребенников выкупил Зеленый театр в Одессе

22.08 / Усмирение оппозиции и распространение идей — NYT о том, как «Талибан» превратил соцсети в инструмент пропаганды

14.10 / У главы Костромской области обнаружили коронавирус

13.11 / Победительница шоу “Холостяк 10” заразилась коронавирусом

30.12 / Суд не избрал меру пресечения Микитасю

07.08 / Президентские выборы в Беларуси: прогнозы и сценарии 

15.09 / На Украине предложили использовать мины против российских кораблей в Черном море

29.09 / Политолог рассказал о перспективах лишения Украины «безвиза»

01.09 / Рассекречены характеристики смартфона Realme GT Neo2

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика