 

Ванга предсказала помазание нового русского царя в сибирской тайге

04.10.2021, 12:51, Разное
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Личный биограф Ванги Велизар Властимиров приоткрыл завесу тайны над тем, кто будет управлять Россией после 2024 года. По словам болгарской провидицы, один правитель России передаст другому кедровую шишку, а вместе с ней — и власть над народом.

Данное событие должно произойти в 2021 году где-то в сибирской тайге, уточняет биограф ясновидящей. Ванга предрекла, что «перед помазанием нового русского царя на царство он будет три дня и три ночи скитаться меж сосен да берёз вместе с государем». Велизар Властимиров считает, что сибирская кедровая шишка – метафорический образ одного из древнейших символов царской власти, державы. Получив эту шишку, новый правитель России обретёт власть, которая даже не снилась его предшественнику, и поведёт бесчисленное русское воинство на битву «с Кащеем Бессмертным». Ванга не конкретизировала, кого имеет в виду под этим именем, однако указала, что путь в его царство лежит как через Атлантический, так и через Тихий океаны.

«Мы не знаем, кого имела в виду Ванга, говоря о новом русском царе. Всем известно, что Россия является демократическим государством с республиканской формой правления, и её лидера избирают сами граждане. Однако в помазании нового царя на царство сибирской шишкой может иметь некий завуалированный, метафизический смысл. Исследователям творчества Ванги предстоит ещё немало работы, чтобы расшифровать смысл этого послания», – комментирует слова провидицы Велизар Властимиров.

Ранее Ванга предсказала создание вакцины «Спутник V» на основе шишки сибирского кедра.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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