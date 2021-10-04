Мнение: Террор пока виртуальный

Эль-Мюрид давеча, как он сам сообщил, совершил вылазку по России, проехал по нескольким городам и констатировал с удивлением, что народ в целом уже притерпелся к текущему уровню запугивания и санитарного террора, покорно тянет лямку и практически ни на что уже не обращает внимания – как, знаете, корова бредет себе жарким днем по дороге и лишь вяло отмахивается хвостом от вьющихся вокруг и непрерывно жалящих ее оводов. Известный жж-аналитик сделал из этого вывод, что властям, если они захотят дальше поднимать «уровень вакцинации», придется каким-то образом значимо увеличить ставки, поднять уровень террора и запугивания на какие-то еще неведомые рубежи…

Прозвучало все это довольно зловеще, тем более, что Эль-Мюрид прав, а власти явно никогда от своего «повышения уровня вакцинирования» не отступятся – у них обязательства перед «международными партнерами». Позитивная новость пока одна – похоже, что власти выполняют «наказ Эль-Мюрида» по эскалации террора пока что наиболее, если можно так выразиться, щадящим способом: через истребление все большего количества виртуальных «ковидных больных».

Первую полноценную неделю октября нам открыли с рекордного, лучшего в мире показателя смертности от ковида – 890!! Заодно и заражаемость подтянули – 25 тыс. в день. Все равно пока еще меньше, чем в Британии (там среднее за последние 7 дней – почти 34 тыс.) – но растем! То есть и террор пока виртуальный и опосредованный – народ предполагается ПОКА запугивать цифрами. А через «Эхо Москвы», я смотрю, уже запускают новое обозначение – «мор». В России – мор! Неужели мы скоро «пробьем» (в терминах биржевых игроков) тысячу??

Как я уже писал, после 800 у властей, управляющих статистикой, следующий целевой показатель – 1200, поэтому «1000» мы пробьем очень скоро, вероятно, уже на этой неделе. А вообще я бы на их месте не тянул, да и с 1200 тоже бы ждать не стал. Сказано – 1200, так зачем какие-то промедления?

Тут надо просто понимать, как «делается» эта ковидная статистика – особенно в нашей стране, где никаких независимых контрольных органов даже В ТЕОРИИ не существует. Есть некая цифра общей смертности в день по всей стране – условно 4 тысячи человек в день. Сюда входят все – умершие и от старости, и в ДТП, и убитые, и самоубившиеся, и с инфарктом, и с инсультом, и даже подавившиеся огурцом. Есть в ней, конечно, и умершие от ковида. Вопрос лишь в том, как квалифицировать причину той или иной смерти.

Ну и здесь, понятно, открывается невероятный простор для манипуляций. Если ты владеешь всей статистикой (а Путин ведь не зря несколько раз «чистил» руководство Госкомстата, добиваясь полной лояльности; часть «главстатистов», помнится, даже в тюрьму отправил) – так вот, если ты владеешь Госкомстатом, ты можешь «отчекрыжить» от общей доли умерших, собственно, любую долю, обозначив ее как «умерли от ковида». Кто проверит?

В прошлом году, когда надо было показать, что «Россия победила ковид» (перед пеньковым голосуванием») – у нас смертность «от ковида» была… самая низкая в мире. Тогда вся прогрессивная общественность дружно ревела – «не верим! Это туфта! Позор путинским прислужникам!» Сейчас конъюнктура поменялась (то ли запахло большими деньгами от выхода на мировой рынок вакцин, то ли были предложены какие-то «вкусные» договоренности с большим братом в лице Байдена) – и оп! Россия уже не первом месте в мире по смертности от ковида. Такие скачки – с последнего места на первое – не могут не впечатлять. Практически дословное шариковское, из классики: «Как пожелаем, так и сделаем». Ну и прогрессивная общественность мигом забыла про путинских прислужников в Госкомстате, теперь она дружно воет другое – «о ужас, уже 900 умерших в сутки, проклятый Путин, мы все умрем!»

Все это было бы смешно, кабы не было так зловеще. Как ни высока степень «притерпелости» у населения – а цифры ее нервируют, плюс осень, продолжающееся падение доходов и фронтальный рост цен – с катушек люди станут съезжать все чаще, не было бы стихийных бунтов. Но главное – история учит, что игры в виртуальный террор почти неизбежно переходят в террор реальный, тут просто трудно остановиться. Охранка и так свирепствует – но люди ведь прививаться все равно не будут. Тут, кстати, и «Эхо» кидает подляну – там уже открыто заговорили в эфире, что «а может, эта наша вакцина неэффективная??»

Истина в том, что ВСЕ вакцины неэффективные – но «позитивное мышление», свойственное «прогрессивной общественности», не может же принять такую суровую констатацию, люди ведь должны верить, что кто-то придет, возьмет их на ручки и спасет… И опять же – а как же Величие Науки? Вы что, не верите в Науку?! Ну ладно, не у нас – но у Них-то с наукой все в порядке? Это у нас просто вакцина плохая, поэтому и МОР!

В общем, паника будет нарастать – именно потому, что ее нагнетает само государство. Проверить ничего нельзя – поэтому каждый будет верить в то, во что ему хочется верить.

Однако после невиданного «плато» по заражаемости в день (800 плюс-минус 10) на протяжении трех месяцев, а особенно (!) после «опрокидывающего» «электронного голосования» в Москве (которое сам Путин признал абсолютно достоверным) – доверять каким бы то ни было цифрам, исходящим от правительства, я бы поостерегся. Увидел какую-то цифру – прежде всего подумай, кому это выгодно?

Но вот какую пакость нам приготовили после дорисовки до 1200 в день – знать даже не хочется.