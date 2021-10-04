Власти ЦАР раскритиковали СМИ за клевету на FACA и Россию

Вооруженные силы Центральноафриканской Республики добились успехов в вопросах обеспечения безопасности. Противники стабилизации обстановки в ЦАР развернули дезинформационную кампанию против армии и ее союзников из РФ и Руанды.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем. Он раскритиковал отдельные СМИ, распространяющие фейки о республиканских военных и российских инструкторах, которых журналисты приписывают к «ЧВК Вагнера».

По словам представителя центральноафриканского лидера, успешные действия правительственных сил очерняются противниками республики. Успехи ЦАР для определенных людей стали проблемой, которую они пытаются решить за счет распространения фейков.

В то же время, он отметил, что сотрудничество с россиянами позволило Банги выйти из кризиса. Страна после долгих лет вооруженного противостояния вернулась к нормальной жизни и продолжает развиваться.