 

Власти ЦАР раскритиковали СМИ за клевету на FACA и Россию

04.10.2021, 12:40, Новости дня
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Вооруженные силы Центральноафриканской Республики добились успехов в вопросах обеспечения безопасности. Противники стабилизации обстановки в ЦАР развернули дезинформационную кампанию против армии и ее союзников из РФ и Руанды.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Центральноафриканской Республики Альберт Ялоке Мокпем. Он раскритиковал отдельные СМИ, распространяющие фейки о республиканских военных и российских инструкторах, которых журналисты приписывают к «ЧВК Вагнера».

По словам представителя центральноафриканского лидера, успешные действия правительственных сил очерняются противниками республики. Успехи ЦАР для определенных людей стали проблемой, которую они пытаются решить за счет распространения фейков.

В то же время, он отметил, что сотрудничество с россиянами позволило Банги выйти из кризиса. Страна после долгих лет вооруженного противостояния вернулась к нормальной жизни и продолжает развиваться. 



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