Академический официально стал восьмым районом Екатеринбурга

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04.10.2021, 12:30, Разное
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Изменения в устав города о создании восьмого района гордума Екатеринбурга приняла 25 мая 2021 года. На этом юридические процедуры завершились.

Застройкой Академического занимается группа компаний “КОРТРОС”. При строительстве района компания реализовала новые стандарты и идеологию, отметил президент ГК Вениамин Голубицкий.

“Главное, что получилось создать город в городе, принципиально новую атмосферу добрососедства, комфорта и желания жителей совместно с застройщиком постоянно улучшать условия проживания, менять сам образ жизни”, – сказал он.

Сейчас в Академическом живу уже более 120 тысяч человек. Придание ему статуса административной единицы позволит обеспечить государственные и муниципальные услуги для местных жителей.

В районе уже действует большой офис МФЦ, а в следующем году начнется строительство взрослой поликлиники. Также в районе появятся ЗАГС, суд, органы соцзащиты и другие необходимые государственные и муниципальные структуры. Ключевая административная инфраструктура района будет сформирована в 2023 году.

Район Академический расположен на юго-западе Екатеринбурга. Строительство началось в 2006 году и продолжится до 2025 года. Планируется, что там будут жить свыше 400 тысяч человек.

Группа компаний “КОРТРОС” работает в восьми регионах России. Проектные офисы расположены в Москве, Cанкт-Петербурге, Екатеринбурге и Перми. В 2019 году девелопер вошел в топ-20 рейтинга самых надежных застройщиков по версии Forbes.



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