 

В России выявили почти 26 тысяч новых случаев COVID-19

04.10.2021, 11:30, Разное
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За минувшие сутки в России было выявлено почти 26 тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующие данные привел российский оперативный штаб по коронавирусу.

Суточный прирост зараженных составил 25 781, что стало максимальным показателем с начала января, пишет RT. Выздоровели 14 526 человек, умерли 883 пациента. Таким образом, общее число заболеваний за все время пандемии в стране составило 7 612 317, а выздоровлений – 6 740 491. Количество летальных исходов достигло 210 801.

Коронавирус в России сегодня чаще всего выявляется в Москве: там за день зафиксировали 4410 инфицированных людей, 1956 случаев выздоровления и 66 смертей. На втором месте среди регионов и субъектов России по тяжести ситуации находится Санкт-Петербург с 2198 зараженными, 377 поправившимися и 60 умершими людьми, сообщает телеканал “360”.

Тройку антилидеров замыкает Московская область, где заболели 1733 человека. По данным “Радио 1”, это рекордное количество зараженных с 27 июля. Инфекцию сумели побороть 1015 жителей Подмосковья, а умерли от осложнений 12 человек.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что его ведомство не планирует закрывать школы на карантин. Однако он не исключил такую возможность при крайней необходимости, передает Vse42.ru.



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