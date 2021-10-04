Путин отметил особое место истории в школьной программе

Изучение истории во многом формирует мировоззрение молодых людей и играет определяющую роль в воспитании патриотизма и гражданственности, сообщил президент Владимир Путин в приветствии к участникам Всемирного конгресса школьных учителей истории.

Текст обращения на открытии конгресса в Москве в понедельник зачитал помощник главы государства Андрей Фурсенко, передает ТАСС.

«История занимает особое место в ряду школьных дисциплин, во многом формирует мировоззрение и кругозор молодых людей, играет определяющую роль в воспитании таких личностных качеств, как патриотизм и гражданственность, уважение к родине, чувство сопричастности к ее судьбе. И здесь роль учителя, преподавателя гуманитарных дисциплин трудно переоценить», – отметил Путин.

Президент выразил уверенность, что конгресс пройдет в творческом и конструктивном ключе, будет способствовать консолидации профессионального сообщества и обмену лучшими практиками.

В свою очередь председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин отметил, выступая на конгрессе, что общая историческая память призвана поддерживать доверие между нациями, передает РИА «Новости».

«Прежде всего, это касается истории Второй мировой войны, на признании итогов которой по сей день зиждется вся система международных отношений и международного права», – отметил он.

Оценка тех или иных событий истории зачастую становится предметом дискуссии, однако эти обсуждения надо вести сугубо в научном поле, с историческими источниками на руках. Недопустимо политизировать исторические споры и использовать прошлое для воспитания новых поколений в ненависти друг к другу, подчеркнул он.

«Полагаю, все присутствующие в этом зале разделяют нашу озабоченность в отношении участившихся случаев реабилитации нацизма в целом ряде стран Восточной Европы. Профессиональное историческое сообщество, ученые и педагоги всего мира не должны проявлять малодушие, закрывать глаза на подобные прецеденты», – сказал Нарышкин.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения решило обновить систему преподавания истории в школах.