Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

Лауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2021 год стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог и нейробиолог Ардем Патапутян, изучавшие то, как живые организмы реагируют на температуру и прикосновения, объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

Об этом информирует РИА «Новости».

Церемония вручения прошла онлайн из-за ограничений на фоне пандемии. Медали и дипломы лауреаты получат в родных странах, через посольства Швеции или из рук бывших лауреатов.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премией награждается тот, «кто сделает важное открытие» в этой области. За присуждение премии отвечает Нобелевская ассамблея Каролинского института, расположенного в Стокгольме. Ассамблея состоит из 50 профессоров института. Ее рабочий орган – Нобелевский комитет.

В него входят пять человек, избираемых ассамблеей из своих членов на три года. Ассамблея собирается несколько раз в год для обсуждения претендентов, отобранных комитетом, а в первый понедельник октября большинством голосов избирает лауреата.

Правом номинировать на премию обладают ученые разных стран, в том числе члены Нобелевской ассамблеи Каролинского института и обладатели Нобелевских премий по физиологии и медицине, которые получили специальные приглашения от Нобелевского комитета. Предлагать кандидатов можно с сентября до 31 января следующего года.

Премия присуждается с 1901 года. Первым лауреатом стал немецкий врач, микробиолог и иммунолог Эмиль Адольф фон Беринг, разработавший способ иммунизации против дифтерии.

В числе лауреатов физиолог Иван Павлов (1904; за работы в области физиологии пищеварения) и биолог и патолог Илья Мечников (1908; за исследование иммунитета).

Также в этом списке изучавший малярию Роналд Росс (Великобритания, 1902); исследовавший возбудителей туберкулеза Роберт Кох (Германия, 1905); открывшие инсулин Фредерик Бантинг (Канада, 1923; самый молодой лауреат, получил награду в 32 года) и Джон Маклеод (Великобритания, 1923); основоположник электрокардиографии Виллем Эйнтховен (Голландия, 1924); разработавшие метод магнитно-резонансной томографии Пол Лотербур (США, 2003) и Питер Мэнсфилд (Великобритания, 2003).

Самый пожилой лауреат – 87-летний американец Фрэнсис Пейтон Роус (1966), за открытие онкогенных вирусов.

При этом до сих пор самой известной остается премия 1945 года, присужденная Александеру Флемингу, Эрнесту Чейну и Говарду Флори (Великобритания), открывшим пенициллин.

Вместе с тем некоторые открытия с течением времени утратили свое значение. Среди них, например, метод лоботомии, применявшийся при лечении психических заболеваний – за его разработку в 1949 году премию получил португалец Антониу Эгаш-Мониш.

В 2020 году премия была присуждена американцам Харви Олтеру и Чарльзу Райсу, а также британцу Майклу Хоутону за исследование вируса гепатита C.

Одним из наиболее часто предлагаемых кандидатов на премию (всего 32 номинации) был австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд (1856-1939). В 1929 году Нобелевский комитет Ассамблеи Каролинского института решил, что в дальнейшем Фрейда не следует выдвигать, так как его работы «не имели доказанной научной ценности».

Немецкий ученый Герхард Домагк, отмеченный этой наградой в 1939 году, был вынужден отказаться от нее, так как в нацистской Германии принимать Нобелевские премии было запрещено. Он смог получить диплом и медаль после Второй мировой войны (всего за всю историю от разных Нобелевских наград отказывались шесть раз).