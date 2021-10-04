 

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине

04.10.2021, 12:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЛауреатами Нобелевской премии в области физиологии и медицины за 2021 год стали американский физиолог Дэвид Джулиус и армяно-американский молекулярный биолог и нейробиолог Ардем Патапутян, изучавшие то, как живые организмы реагируют на температуру и прикосновения, объявил в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.

Об этом информирует РИА «Новости».

Церемония вручения прошла онлайн из-за ограничений на фоне пандемии. Медали и дипломы лауреаты получат в родных странах, через посольства Швеции или из рук бывших лауреатов.

Согласно завещанию Альфреда Нобеля, премией награждается тот, «кто сделает важное открытие» в этой области. За присуждение премии отвечает Нобелевская ассамблея Каролинского института, расположенного в Стокгольме. Ассамблея состоит из 50 профессоров института. Ее рабочий орган – Нобелевский комитет.

В него входят пять человек, избираемых ассамблеей из своих членов на три года. Ассамблея собирается несколько раз в год для обсуждения претендентов, отобранных комитетом, а в первый понедельник октября большинством голосов избирает лауреата.

Правом номинировать на премию обладают ученые разных стран, в том числе члены Нобелевской ассамблеи Каролинского института и обладатели Нобелевских премий по физиологии и медицине, которые получили специальные приглашения от Нобелевского комитета. Предлагать кандидатов можно с сентября до 31 января следующего года.

Премия присуждается с 1901 года. Первым лауреатом стал немецкий врач, микробиолог и иммунолог Эмиль Адольф фон Беринг, разработавший способ иммунизации против дифтерии.

В числе лауреатов физиолог Иван Павлов (1904; за работы в области физиологии пищеварения) и биолог и патолог Илья Мечников (1908; за исследование иммунитета).

Также в этом списке изучавший малярию Роналд Росс (Великобритания, 1902); исследовавший возбудителей туберкулеза Роберт Кох (Германия, 1905); открывшие инсулин Фредерик Бантинг (Канада, 1923; самый молодой лауреат, получил награду в 32 года) и Джон Маклеод (Великобритания, 1923); основоположник электрокардиографии Виллем Эйнтховен (Голландия, 1924); разработавшие метод магнитно-резонансной томографии Пол Лотербур (США, 2003) и Питер Мэнсфилд (Великобритания, 2003).

Самый пожилой лауреат – 87-летний американец Фрэнсис Пейтон Роус (1966), за открытие онкогенных вирусов.

При этом до сих пор самой известной остается премия 1945 года, присужденная Александеру Флемингу, Эрнесту Чейну и Говарду Флори (Великобритания), открывшим пенициллин.

Вместе с тем некоторые открытия с течением времени утратили свое значение. Среди них, например, метод лоботомии, применявшийся при лечении психических заболеваний – за его разработку в 1949 году премию получил португалец Антониу Эгаш-Мониш.

В 2020 году премия была присуждена американцам Харви Олтеру и Чарльзу Райсу, а также британцу Майклу Хоутону за исследование вируса гепатита C.

Одним из наиболее часто предлагаемых кандидатов на премию (всего 32 номинации) был австрийский психоаналитик Зигмунд Фрейд (1856-1939). В 1929 году Нобелевский комитет Ассамблеи Каролинского института решил, что в дальнейшем Фрейда не следует выдвигать, так как его работы «не имели доказанной научной ценности».

Немецкий ученый Герхард Домагк, отмеченный этой наградой в 1939 году, был вынужден отказаться от нее, так как в нацистской Германии принимать Нобелевские премии было запрещено. Он смог получить диплом и медаль после Второй мировой войны (всего за всю историю от разных Нобелевских наград отказывались шесть раз).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Independent – 20 лет прошло, а расизм в британской полиции никуда не делся

24.08 / На Байконуре стартовали электроиспытания модуля «Наука» для МКС

19.08 / Трамп откладывает торговые переговоры с Китаем

20.11 / Решение о “новогоднем локдауне” не принято – Офис президента Украины

21.03 / “Никто выше клуба не может быть”. Бразильского легионера “Шахтера” отправили в дубль

16.09 / ВОЗ приостановила сертификацию российской вакцины “Спутник V”

30.11 / США выделили гранты на миллионы долларов для трансформации законов в России

29.07 / Белорусские пограничники отказались комментировать данные о задержании «боевиков ЧВК»

10.03 / “Счастье в детях. И них…я это не п…здюки”. Собчак показала утреннее поздравление от своего сына

17.07 / Лукашенко вывел «Белоруснефть» из состава попавшего под санкции США «Белнефтехима»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика