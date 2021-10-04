Ряд стран отреагировали на публикацию «досье Пандоры»

Президент Черногории Мило Джуканович и его сын Блажо ранее создали разветвленную сеть юридических лиц для скрытного управления собственностью в нескольких странах, сообщила НКО Сеть по развитию неправительственного сектора MANS со ссылкой на «досье Пандоры». Австралийское налоговое управление (ATO) намерено изучить опубликованные финансовые документы об офшорных счетах.

«Мило и (его сын) Блажо Джуканович в 2012 году заключили секретные договоры об управлении их собственностью, скрываясь за сложной сетью связанных компаний из Великобритании, Швейцарии, Виргинских островов, Панамы и Гибралтара. Сын президента использовал эту сеть для создания двух скрытых компаний в Великобритании и Черногории», – заявило НКО, передает РИА «Новости».

К расследованию приложены копии документов, сертификатов и выписки из регистров, в том числе копии дипломатического паспорта Мило Джукановича, которые «использовались при создании разветвленной сети юридических лиц».

В документах отмечается, что Мило и Блажо Джуканович 21 июня 2012 года с компанией CM Skye 2 (PTC) Limited, зарегистрированной на Виргинских островах, основали Victoria Trust и Capecastel Trust. Траст часто используется в офшорах для сокрытия реального собственника.

«В 2012 году, когда я не был на государственном посту и не выполнял ни одной официальной функции, после того, как в 2010 году мой мандат премьера завершился, я работал над созданием деловой инфраструктуры, рассматривая возможность начать бизнес-деятельность с моим сыном. Тогда я и основал Victoria Trust, о которой меня спрашиваете», – цитирует НКО Джукановича.

По словам президента Черогории, после возвращения в конце 2012 года на пост главы правительства он передал компанию в собственность сыну. Однако документы указывают на его возможную связь с компаниями и после его возвращения на официальные посты.

Между тем Австралийское налоговое управление (ATO) заявило, что намерено изучить опубликованные финансовые документы об офшорных счетах ряда мировых политиков, передает ТАСС.

«Нам известно, что Международный консорциум журналистских расследований опубликовал данные, называемые «Досье Пандоры». АТО регулярно изучает информацию, полученную из различных источников, в рамках борьбе с уклонением от уплаты налогов и <…> будет анализировать эти данные, чтобы выявить любые возможные связи с Австралией. Мы, безусловно, рассмотрим этот набор сведений и сравним его с теми, что у нас уже есть, чтобы выявить любые потенциальные связи», – указал глава ведомства Уилл Дэй.

Он подчеркнул, что АТО имеет прочные международные связи, позволяющие применять комплексный подход к выявлению и борьбе с международным уклонением от уплаты налогов и налоговой преступностью. При этом существует целый ряд законных причин, по которым у кого-то может быть офшорный банковский счет или структура, сказал Дэй.

Тем временем в канцелярии иорданского монарха Абдаллы II заявили, что

король имеет в собственности недвижимость в США и Великобритании, эти данные не новые и не являются секретными. «Его Превосходительство использует некоторую свою недвижимость во время своих официальных визитов, и там принимает официальных своих гостей», – говорится в заявлении пресс-службы.

Также в канцелярии короля заявили, что данные в «досье Пандоры» были интерпретированы «искаженно». «Решение не афишировать данные о частной недвижимости короля связано с его личностью, а не с целью сделать (из этого) секрет и скрыть, как это было преподнесено в «досье Пандоры», – отмечается в заявлении.

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «досье Пандоры», в котором сообщается о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В 2015 году германская газета Süddeutsche Zeitung получила из анонимного источника архив панамской юридической фирмы Mossack Fonseca со списком акционеров, бенефициаров и владельцев офшорных компаний («Панамское досье»).