С приходом холодов кожа становится сухой. Виной может быть и дерматит (ищем пути решения)

Осень — это не только красочные пейзажи. Вместе с осенними днями приходят ветер, сырость и холода. Такая погода сразу же отражается на здоровье и состоянии кожи. Многие в этот период жалуются на появление сухих пятен на коже.

Что такое сухие пятна

Дерматологи называют сухими пятнами отдельные участки кожи, характеризующиеся недостатком влаги. Такие симптомы характерны сразу для нескольких заболеваний:

рак кожи; экзема; дерматит (раздражающий или контактный); инфекция (возбудителями могут являться как бактерии, так и грибок); псориаз.

При этом помимо чувства сухости и стянутости кожи может появляться покраснение, шелушение и воспаление.

Точную причину таких нарушений может назвать врач, однако существует способ самостоятельно определить характер болезни. Если сухие участки на коже появляются постоянно и долго не проходят, не исключено, что это проявление экземы (хронического воспалительного заболевания).

Если пятна появились только с наступлением холодов, скорее всего они вызваны временными обстоятельствами.

Как выглядят сухие пятна

По словам дерматолога Флоры Ким, невозможно точно описать внешний вид сухих участков кожи, так как они могут выглядеть по-разному. В этих местах кожа может быть розоватой или красной, чешуйчатой, тонкой и ломкой или с шелушащейся поверхностью.

Самый простой способ определить границы пораженного участка — изучить свою кожу на ощупь. Районы, несколько возвышающиеся над поверхностью и отличающиеся текстурой, – это и есть проблемные участки. Кожа в этих местах может быть излишне шершавой или гладкой, как пергаментная бумага.

Причины появления сухости кожи

Врачи указывают несколько причин, способных привести к образованию сухих пятен:

неблагоприятные погодные условия; агрессивное средство для снятия макияжа; себорейный дерматит; атопический дерматит (или экзема); розацеа; недостаток витаминов и микроэлементов; использование горячей воды; неправильная процедура пилинга.

Погодные условия

Осенью все чаще бывает сыро, холодно и ветрено. Это негативно влияет на состояние кожи. Клетки эпидермиса теряют влагу, лицо и руки становятся сухими. Усиливает эффект сухой воздух в помещениях с обогревателями и радиаторами отопления.

Самый эффективный способ устранить сухость кожи — поставить в комнате увлажнитель воздуха. Такой гаджет окажется эффективным и в том случае, если человек борется с кашлем.

Неправильно выбранная косметика

Дерматолог, доктор медицинских наук Джошуа Цайхнер утверждает, что причиной появления сухих пятен на лице может стать агрессивное средство для снятия макияжа. Такая жидкость хорошо справляется с устранением стойкой косметики, однако под его влиянием нарушается здоровый бактериальный баланс (полезные бактерии смываются). В результате кожа лишается защитного барьера.

Для решения этой проблемы стоит воспользоваться новинкой в сфере бьюти-индустрии — пробиотическим увлажняющим кремом. Такой продукт не только станет источником влаги, но и восстановит бактериальный баланс.

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Себорейный дерматит

От этого заболевания ежегодно страдает около 3 млн человек. К такому выводу пришли ученые из Американской академии дерматологии. Среди характерных симптомов себорейного дерматита называют:

жирную лоснящуюся кожу лица; покраснения и склонность к воспалениям; сухие пятна с чешуйками в области бровей, рта и крыльев носа.

Чаще всего такие признаки возникают у людей, страдающих от перхоти. Причина — бесконтрольное размножение дрожжеподобных микроорганизмов, которые в малых количествах присутствуют на коже каждого человека.

Для борьбы с болезнью можно использовать немного шампуня от перхоти, в составе которого присутствует цинк. Этот микроэлемент не только контролирует размножение дрожжей, но и ускоряет заживление пораженных участков кожи.

Атопический дерматит, или экзема

Под атопическим дерматитом понимают такое заболевание, при котором защитный барьер кожи ослаблен. Он не справляется со своей функцией, что приводит к появлению сухости, воспалениям, шелушению, зуду, ощущению стянутости.

Задачей пациента является бережное очищение кожи и правильный уход. Врачи не рекомендуют использовать для умывания обычное мыло, так как оно нарушает кислотно-щелочной баланс кожи. Однако можно использовать деликатные косметические средства, разработанные для людей с чувствительной и проблемной кожей.

Розацеа

По данным Американской академии дерматологии, ежегодно с таким диагнозом к врачам обращается около 14 млн американцев. Доктор Цайхнер подчеркивает, что розацеа можно охарактеризовать как патологическую чувствительность кожи к окружающему воздействию. При раздражении появляются красные пятна на щеках и на носу, на лице формируются сухие участки. Для устранения симптомов потребуются защитные средства и увлажняющий крем.

Недостаток питательных веществ

Проблемы с кожей часто возникают у людей, придерживающихся жесткой диеты. Одна из причин — недостаток жирных кислот, среди которых Омега -3 и Омега-6.

Чтобы улучшить состояние кожи и сделать цвет лица более ровным и здоровым, в рацион следует включить продукты, богатые жирными кислотами. Это курица, семена льна, грецкие орехи и лосось.

Частое использование горячей воды

Частое мытье рук и лица приводит к бактериальному дисбалансу. Полезные микроорганизмы, живущие на коже, вымываются. Усугубляют ситуацию агрессивные моющие средства и горячая вода. Высокие температуры негативно влияют на работу подкожных сальных желез. При их неправильной работе вырабатывается недостаточно кожного сала, которое защищает клетки от пересыхания.

Для решения проблем дерматологи советуют отказаться от использования чрезмерно горячей воды и мыла. Восстановить нормальное состояние кожи можно с помощью увлажняющего крема.

Неправильное выполнение пилинга

Пилинг — это процедура, в результате которой с поверхности кожи удаляются отмершие клетки. Это улучшает кожное дыхание и питание, придает коже здоровый вид и ровный цвет. Однако слишком интенсивное отшелушивание приводит к удалению защитного слоя и ускоренной потере влаги.

Чтобы предотвратить негативные последствия, чистку нужно проводить не более 2 раз в неделю. Обладателям чувствительной кожи лучше выполнять пилинг в косметологическом кабинете.