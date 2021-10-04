Волосы шелковые, блестящие и без перхоти: рецепт домашнего спрея-кондиционера с розмарином

При уходе за волосами многие женщины предпочитают натуральные домашние средства, которые при этом не отнимают много времени на приготовление и применение. Один из таких вариантов – розмариновая вода в качестве кондиционера. Такое средство, приготовленное своими руками, способствует росту волос и делает их очень мягкими и шелковистыми.

Конечно, в продаже много кондиционеров, которые делают волосы здоровыми и блестящими, но они, как правило, дорогие и содержат много химических веществ.

Другое дело – домашний ополаскиватель, для которого потребуется только трава и вода. Кроме того, он легко применяется, что важно при отстутствии времени. Его нужно лишь равномерно распылить на волосы без последующего смывания.

Что такое розмариновая вода

Рецепт ее приготовления очень прост. Розмариновая вода получается в результате длительной варки (в течение нескольких часов) на слабом огне розмарина в воде и дальнейшего процеживания отвара через сито.

Польза розмариновой воды

Домашний ополаскиватель на основе розмарина имеет несколько полезных свойств:

Увлажняет и питает кожу головы, помогает предотвратить появление перхоти. Полезен при сухости кожи головы и зуде. Ускоряет рост волос, стимулируя кровообращение в коже головы. Делает волосы мягкими и блестящими уже после первого применения.

Таким образом, можно видеть, что это прекрасная альтернатива магазинным дорогим кондиционерам.

Что потребуется для приготовления

Необходимо подготовить следущие ингредиенты и приспособления:

веточки свежего розмарина; воду; сито для процеживания отвара; кастрюлю; воронку; стеклянную бутылку с распылителем.

Как приготовить

Горсть свежего розмарина положить на дно кастрюли.

Влить воду, чтобы трава была полностью покрыта. Накрыть крышкой и поставить на слабый огонь.

Варить на медленном огне в течение четырех часов, время от времени помешивая.

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Спустя четыре часа отвар процедить через сито. Розмарин можно выбросить. После того как отвар остынет, перелить его в бутылку с распылителем, используя воронку.

Как использовать

Розмариновую воду рекомендуется использовать сразу после мытья головы. Частота применения – два-три раза в неделю.

Потребуется разбрызгать средство на чистые влажные волосы и расчесать. Во время расчесывания розмариновая вода лучше распределится по волосам, также она поможет избежать спутывания волос.

Отвар обязательно нужно нанести не только на волосы, но и на кожу головы. После этого необходимо помассировать ее руками, тщательно втирая средство.

Смывать розмариновую воду с головы не нужно, потребуется просто дождаться полного высыхания волос.

Использовать средство нужно с осторожностью, особенно в случае чувствительной кожи. Сначала рекомендуется провести тест на небольшом участке.

Как хранить розмариновую воду

Если за один раз домашний ополаскиватель не будет использован, его нужно плотно закрыть и поставить бутылку в холодильник. Хранить можно максимум неделю. Перед использованием средство нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно прогрелось до комнатной температуры.