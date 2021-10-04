Идеально ровные зубы за 3,5 месяца – Личное мнение

Развитие ортодонтии, как науки, за последние 120 лет происходило, к сожалению, только в механистическом ключе — совершенствовались лишь устройства для перемещения зубов. При этом никто так и не подошел к проблеме с другой стороны — в направлении уменьшения сопротивления костной ткани, что позволило бы кратно уменьшить как срок лечения, так и значительные болевые ощущения от ортодонтических аппаратов (брекетов или элайнеров).

В 1986 году врач-стоматолог Петр Валентинович Иванов выдвинул гипотезу о возможно новом пути решения данной проблемы при помощи действующего вещества «версен».

«Версен (трилон б), широко используется стоматологами всего мира в эндодонтии для расширения зубных каналов. Кроме того, одним из назначений версена является вывод солей тяжелых металлов из организма. В последнее время версен также стали использовать в медицине для очищения сосудов от кальцификатов и атеросклеротических бляшек.

При вводе ионов версена в костную ткань через слизистую оболочку десен под действием постоянного электрического поля в несколько мА активизируются процессы ремоделирования костной ткани, что позволяет изменять ее пластичность на молекулярном уровне, не разрушая целостность коллагеновых пучков, составляющих пространственную органическую основу — структуру костного матрикса.

Таким образом ионы версена активизируют процессы ремоделирования костной ткани, но не каждого отдельного зуба, а группы зубов, что делает возможным их быстрое перемещение при помощи ортодонтических аппаратов».

Затем, на протяжении 25 лет были проведены доклинические и клинические испытания, которые доказали правильность расчетов, а также подтвердили безопасность и безболезненность технологии для организма человека.

Сегодня, с появлением технологии компьютерного моделирования, массовой 3D-печати и других сопутствующих новейших медицинских технологий, мы рады предложить вам Versalign — совершенно новый способ быстрого и безопасного выравнивания зубов в домашних условиях, без каких-либо болевых ощущений и других серьезных недостатков классических ортодонтических методов.

Versalign — это новейшая технология, не имеющая аналогов в мире.

• Быстро — выравнивание зубов происходит в среднем за 3,5 месяца, вместо 1-2 лет.

• Безопасно — 3 международных патента, более 25 лет клинических испытаний, более 20 научных работ.

• Удобно — 90% процедур делается самостоятельно без посещения клиники.

Преимущества Versalign

1. Скорость лечения — в среднем 3,5 месяца.

2. Расшатывание зубов — отсутствует.

3. Боль при смене элайнеров — отсутствует.

4. Сепарация зубов при скученности — 1% случаев.

5. Удаление зубов, кроме «зубов мудрости» — не требуется.

6. Микроимпланты/микровинты — не требуются.

7. Ношений ретейнеров — 1-2 года.

В комплект входит:

• Действующее вещество

Вводится через слизистую оболочку десен при помощи электродов и аппарата микротоковой терапии.

• Электроды + набор элайнеров

Электроды переносят действующее вещество в костную ткань, элайнеры обеспечивают быстрое перемещение зубного ряда.

• Аппарат микротоковой терапии

Обеспечивает воздействие микротоком для достижения необходимой концентрации действующего вещества в костной ткани.

Этапы лечения:

1. Первичная консультация

Проведем осмотр состояния вашей ротовой полости и определим необходимость проведения профессиональной гигиены, удаления зубов «мудрости» и других процедур перед началом лечения. Консультация бесплатная.

2. Снятие слепков + 3D-модель

Снимем слепки ротовой полости и произведем по ним компьютерное моделирование перемещения вашего зубного ряда, а также изготовим электроды и элайнеры. Разработка 3D-модели и изготовление электродов займет 14 дней.

3. Подготовительные процедуры

После того, как будут изготовлены электроды, вам необходимо осуществить подготовку костной ткани к перемещению зубов по нашей инструкции. Процедуры выполняются самостоятельно в домашних условиях.

4. Установка аттачментов

Аттачменты — практически незаметные на зубах небольшие выступы из прозрачного пломбировочного материала, которые помогают правильно распределять силу воздействия от элайнеров на зубы. После окончания лечения аттачменты удаляются.

5. Ношение элайнеров

Носить элайнеры необходимо не менее 22 часов в сутки с перерывами на чистку зубов и приемы пищи. Перед каждым надеванием рекомендуется промывать элайнеры прохладной или теплой водой.

6. Контроль лечения

Перед каждой сменой комплекта элайнеров мы попросим вас предоставлять фотоотчет вашему лечащему врачу. Это нужно, чтобы убедиться в правильности направления движения зубного ряда, а также возможности оперативно провести повторное моделирование в случае необходимости.

Частые вопросы

• В каком возрасте можно проходить лечение?

Начинать лечение можно с 14-16 лет и до 55 лет.

• Какие есть противопоказания?

Онкология, рак крови, остеопороз, сахарный диабет.

• Что можно исправить?

Можно исправить все виды аномалий, кроме случаев, когда нижняя челюсть выдвинута вперед более чем на 1 см.

Наша клиника

Работаем по будням и выходным по предварительной записи. Принимаем пациентов из других городов и стран.

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